Нужно давить на родителей: свежая идея по созданию «Единой школы»

По наблюдениям Петеркопы, во многих школах создание латышской среды ограничивается лишь празднованием латышских праздников и вывесками на латышском языке. Однако этого недостаточно — так же, как недостаточно того, что учителя говорят с детьми по-латышски только на уроках, в то время как на переменах дети общаются между собой, например, на русском.

Она подчеркнула, что детей нужно мотивировать общаться по-латышски и на переменах — это позволило бы значительно улучшить их языковые навыки.

Петеркопа рассказала агентству LETA, что в отдельных школах уже внедряются различные мотивационные и интересные мероприятия, например, вводятся специальные дни, когда весь день в школе общение происходит исключительно на латышском языке.

Ещё одним важным фактором для более лёгкого освоения латышского языка она назвала работу с родителями. «Именно позиция родителей зачастую становится решающей, чтобы принцип единой школы в Риге был внедрён добросовестно», — отметила чиновница.

Петеркопа подчеркнула, что, на её взгляд, крайне важно мотивировать как родителей, так и детей стараться изучать латышский язык, поскольку незнание языка может мешать ребёнку в учебном процессе и негативно сказаться на его будущей конкурентоспособности на рынке труда.

По её мнению, ситуация в бывших школах национальных меньшинств и школах с латышским языком обучения выровняется, когда дети, которые три года назад начали учиться на латышском в первых классах, закончат девятые классы. Улучшения начнутся уже раньше, но по-настоящему ощутимые положительные изменения будут заметны позже.

Как сообщалось, сегодня в Латвийском университете проходит форум «Единая школа — качество образования, сотрудничество и результативность». Его цель — способствовать обсуждению и обмену опытом по внедрению подхода единой школы в муниципальных образовательных учреждениях, проанализировать вызовы и перспективы развития, а также укрепить единую образовательную, языковую и ценностную среду.

В самоуправлении отмечают, что латышский язык как единый язык обучения служит не только основой учебного процесса, но и важным инструментом для улучшения академических результатов школьников, укрепления гражданского участия и чувства принадлежности.