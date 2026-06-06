Ищите переводчика: иностранные студенты в шоке от перехода PMLP только на латышский язык

В письме Международного отдела по приёму студентов Рижского университета Страдиня (RSU) говорится, что при посещении PMLP клиентам необходимо общаться на латышском языке или приходить с переводчиком — другом, членом семьи или использовать приложение для перевода.

«Организаторы курсов латышского языка согласились включить в программу темы, связанные с обращением в PMLP. Мы направили в Управление запрос с просьбой предоставить список часто задаваемых вопросов и типичных ситуаций. Как только информация поступит, мы распространим её среди студентов. Также мы изучаем наиболее удобные приложения для перевода, которые помогут в решении этих вопросов», — сообщается в письме.

На платформе Reddit студенты активно обсуждают нововведение. Один из них — гражданин Южной Кореи, проживающий в Латвии.

«Хотя я могу общаться на базовом латышском (попросить что-то, сделать заказ, поздороваться) и стараюсь не начинать разговор на английском, считая это невежливым, вести разговоры на узкоспециальные и бюрократические темы мне всё равно очень сложно. Я прекрасно понимаю, насколько это может усложнить жизнь», — пишет он.

«У меня нет проблем с тем, чтобы продолжать учить язык, но я немного расстроен и теперь чувствую себя ещё более оторванным от страны, в которой живу», — признаётся студент.

В комментариях многие задаются вопросом, распространяется ли новое правило на всех иностранцев, проживающих в Латвии, или только на определённые категории по миграционному статусу. Часть пользователей отмечает, что требовать латышский язык именно от учреждения, которое занимается вопросами гражданства и миграции, выглядит довольно странно. Особенно сложно приходится людям, которые недавно приехали в страну и только начинают оформлять документы.