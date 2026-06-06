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«Говори по-русски, пи***!»: дело о скандале в Юрмале дошло до суда (видео)

Редакция PRESS 6 июня, 2026 09:29

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Видземский окружной суд отменил тюремный срок Артёму Борисову, обвинённому по делу о хулиганстве на пляже Майори и сопротивлении представителю власти. Инцидент произошёл 16 июля 2023 года в Юрмале.

Рижский районный суд ранее приговорил Борисова к семи месяцам лишения свободы. Теперь окружной суд заменил этот срок пробационным надзором на один год и шесть месяцев. Приговор ещё можно обжаловать в кассационном порядке.

По делу также проходит Дмитрий Наприенко. Его ранее наказали условным лишением свободы на шесть месяцев. Приговор был обжалован.

По материалам дела, муниципальная полиция Юрмалы получила вызов на пляж Майори, где несколько человек нарушали общественный порядок. Инспектор задерживал одного из участников конфликта, когда обвиняемые начали мешать его действиям. Рядом находились десятки отдыхающих, в том числе дети.

Следствие указывало, что мужчины демонстрировали явное неуважение к обществу, ругались, унижали инспектора, требовали от него уйти и угрожали насилием.

По версии обвинения, один из участников конфликта грубо требовал от инспектора говорить по-русски и пренебрежительно высказывался о латышском языке. Второй, как утверждалось, призывал окружающих присоединиться к насилию против полицейского.  В деле фигурирут такая фраза: «Говори по-русски, пи***! Вали *****, иначе получишь...»

Чтобы остановить конфликт и обеспечить безопасность инспектора, двум другим сотрудникам муниципальной полиции Юрмалы - спасателям - пришлось прервать дежурство на воде и идти к месту происшествия.

Видео инцидента первым широко распространил в X аккаунт Latvijas vatņiki, после чего ролик подхватили латвийские СМИ. На аккаунте в Тикток автора самой съёмки davis_liepa нет ни этого ни одного другого видео.

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