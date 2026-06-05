Средняя загруженность приютов и ночлежек осталась на уровне прошлого сезона. При этом общее число получателей услуг сократилось на 7% и в 2025 году составило 3941 человека. Большинство клиентов - мужчины, их 84%. Значительная часть людей пользуется приютами кратковременно, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Главные проблемы посетителей приютов - здоровье, конфликты, зависимости и отсутствие работы. Проблемы со здоровьем есть у 80% клиентов, трудности в общении и конфликты - у 85%, зависимости - у 63%, проблемы с трудоустройством - у 30%. Ещё примерно у 16% замечены возможные признаки психических расстройств без официального диагноза. Это осложняет помощь и снижает шансы быстро вывести человека из кризиса.

Большинство клиентов приютов находятся в предпенсионном возрасте, чаще всего от 41 до 61 года. Для этой группы особенно остро стоят вопросы работы и доступного жилья.

Город планирует развивать интегрированные социальные и медицинские услуги. Один из ключевых пунктов - краткосрочный социальный уход и реабилитация после стационарного лечения. Для этого Рига намерена укреплять сотрудничество с Министерством здравоохранения и Министерством благосостояния по вопросам финансирования.

Также планируется расширять сеть социальных услуг, развивать специализированные учреждения, дневные центры и программы реабилитации, сделать помощь доступнее во всех районах Риги и увеличить число мест в учреждениях пансионного типа.

Отдельно предусмотрена реорганизация Рижского приюта: социальную работу с бездомными хотят централизовать, клиентов разделять по потребностям и уровню мотивации, а сотрудничество между службами усилить. В приютах также хотят обеспечить регулярные консультации психиатра или психотерапевта.

Кроме того, город намерен разработать новый план действий на случай неблагоприятной погоды и развивать поддержку для детей и молодёжи, которые живут или большую часть времени проводят на улице. Цель - не допустить, чтобы они в будущем пополнили статистику бездомности.