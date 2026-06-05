Учёные проверили коллаген на тысячах людей. Оказалось, он работает — но не там, где обещает реклама

В большом обзоре исследователи изучили данные 16 систематических обзоров, 113 рандомизированных клинических испытаний и почти 8000 участников из разных стран.

Самые убедительные результаты оказались связаны с кожей и суставами. При регулярном приёме коллагена у людей чаще отмечали улучшение увлажнённости и эластичности кожи. Также были данные о снижении боли и скованности при остеоартрите.

Но важная деталь прячется в слове “регулярно”. Коллаген не работает как фильтр для лица, который включили утром и сразу стали моложе. В обзоре лучшие эффекты связывали с более длительным приёмом. То есть это не “выпил пакетик перед отпуском и проснулся с новой кожей”.

Ещё один неожиданный вывод касается спорта. Несмотря на рекламу для активных людей, серьёзных доказательств, что коллаген заметно улучшает спортивные результаты, ускоряет восстановление или спасает от боли в мышцах после тренировки, исследователи не нашли.

Получается странная, но полезная картина. Коллаген может быть не пустышкой, если речь идёт о коже, возрастных изменениях и некоторых проблемах с суставами. Но он не превращается в универсальную добавку “от всего”.

Учёные также нашли скромные данные о пользе для мышц и сухожилий, но без громкого эффекта. А вот в вопросах обмена веществ, давления, сахара, холестерина и здоровья полости рта доказательства пока выглядят слабее или противоречивее.

Так что главный вывод звучит не очень рекламно, зато честно: коллаген может иметь смысл, если использовать его долго и с понятной целью. Но он не отменяет нормальную еду, движение, сон, солнцезащиту, врача и здравый смысл.

И, возможно, это самый неприятный результат для индустрии красоты: баночка может помочь, но не обязана творить чудеса.