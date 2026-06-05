Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Центр депортации вместо центра миграции! Лапиньш указал на дверь приезжим (1)

Редакция PRESS 5 июня, 2026 17:30

Новости Латвии 1 комментариев

Депутат Рижской думы от Национального объединения Гиртс Лапиньш призывает Латвию быстрее использовать новые возможности, которые открывает Пакт ЕС о миграции и убежище. По его словам, Европа наконец признала провал прежней политики открытых дверей, а Латвии нужно действовать жёстче и быстрее. Свое видение он разметил на страницах LA.lv

В начале июня вступил в силу Пакт ЕС о миграции и убежище, а страны ЕС также политически договорились о новом регламенте возвращения. Эти изменения должны ускорить высылку из ЕС нелегальных мигрантов, которым отказали в убежище.

Лапиньш считает, что Латвии пора отказаться от мягких формулировок и вместо разных иммиграционных центров и структур поддержки создать Центр депортации. По его мнению, это можно делать в координации со странами Балтии.

«Европа наконец признала, что прежняя доминирующая либеральная политика "welcome" провалилась».

Политик утверждает, что около 80% мигрантов, которым отказано в убежище, всё равно остаются в Европе. Он связывает это с «дырявыми» границами, слабым контролем, мягким отношением к нелегальным мигрантам и игнорированием их правонарушений.

Новый порядок предусматривает обязательную проверку до въезда. В неё войдут регистрация отпечатков пальцев, фотографии лица и других биометрических данных, проверка здоровья, рисков для государственной безопасности и общественного порядка. Срок такой проверки составит от 5 до 10 дней.

Также вводится ускоренная пограничная процедура. Прошение об убежище и возможная апелляция должны рассматриваться в срок до 12 недель. Если отказ подтверждается, сразу должна начинаться процедура возвращения, тоже сроком до 12 недель.

Лапиньш подчёркивает, что Латвии нужно не ждать, а уже сейчас продвигать изменения в Иммиграционном законе, укреплять возможности пограничной охраны и готовить систему к новым требованиям.

«Уже начатую реконструкцию Иммиграционного центра нужно ясно переопределить как создание Центра депортации».

По словам политика, это стало бы сигналом, что Латвия намерена не просто выполнять требования ЕС, а проводить собственную политику ограничения, контроля и остановки миграции. Он также считает, что в будущем можно обсуждать с соседями создание общего балтийского Центра депортации за пределами государственных границ.

Лапиньш настаивает, что нелегальная миграция - только часть угроз. Не менее важной он называет борьбу с так называемой легальной миграцией, которая, по его мнению, может оказаться для Латвии ещё опаснее.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

Важно 18:08

Важно 1 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (1)

Важно 17:33

Важно 1 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (1)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 1 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (1)

Важно 16:42

Важно 1 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (1)

Важно 16:11

Важно 1 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (1)

Мир 14:51

Мир 1 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Важно 14:37

Важно 1 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать