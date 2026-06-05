В начале июня вступил в силу Пакт ЕС о миграции и убежище, а страны ЕС также политически договорились о новом регламенте возвращения. Эти изменения должны ускорить высылку из ЕС нелегальных мигрантов, которым отказали в убежище.

Лапиньш считает, что Латвии пора отказаться от мягких формулировок и вместо разных иммиграционных центров и структур поддержки создать Центр депортации. По его мнению, это можно делать в координации со странами Балтии.

«Европа наконец признала, что прежняя доминирующая либеральная политика "welcome" провалилась».

Политик утверждает, что около 80% мигрантов, которым отказано в убежище, всё равно остаются в Европе. Он связывает это с «дырявыми» границами, слабым контролем, мягким отношением к нелегальным мигрантам и игнорированием их правонарушений.

Новый порядок предусматривает обязательную проверку до въезда. В неё войдут регистрация отпечатков пальцев, фотографии лица и других биометрических данных, проверка здоровья, рисков для государственной безопасности и общественного порядка. Срок такой проверки составит от 5 до 10 дней.

Также вводится ускоренная пограничная процедура. Прошение об убежище и возможная апелляция должны рассматриваться в срок до 12 недель. Если отказ подтверждается, сразу должна начинаться процедура возвращения, тоже сроком до 12 недель.

Лапиньш подчёркивает, что Латвии нужно не ждать, а уже сейчас продвигать изменения в Иммиграционном законе, укреплять возможности пограничной охраны и готовить систему к новым требованиям.

«Уже начатую реконструкцию Иммиграционного центра нужно ясно переопределить как создание Центра депортации».

По словам политика, это стало бы сигналом, что Латвия намерена не просто выполнять требования ЕС, а проводить собственную политику ограничения, контроля и остановки миграции. Он также считает, что в будущем можно обсуждать с соседями создание общего балтийского Центра депортации за пределами государственных границ.

Лапиньш настаивает, что нелегальная миграция - только часть угроз. Не менее важной он называет борьбу с так называемой легальной миграцией, которая, по его мнению, может оказаться для Латвии ещё опаснее.