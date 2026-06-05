Четыре удара ножом и фальшивое самоубийство: дело ушло в прокуратуру

17 декабря 2025 года полиция получила вызов на улицу Пернавас, где было обнаружено тело мужчины с четырьмя ножевыми ранениями. В тот же день правоохранители задержали мужчину 1988 года рождения. Ранее он не был судим за уголовные преступления.

Следствие установило, что подозреваемый был знаком с погибшим. По версии полиции, конфликт между мужчинами произошёл под воздействием алкоголя. После ссоры подозреваемый четыре раза ударил потерпевшего ножом. От полученных ранений мужчина умер.

После убийства подозреваемый попытался скрыть преступление. Он вложил в руку погибшего другой нож, чтобы создать впечатление самоубийства. Орудие убийства он забрал с собой и выбросил на территории кладбища.

Однако следователям удалось найти нож и восстановить картину произошедшего. Попытка замаскировать убийство под самоубийство провалилась почти сразу.

За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Также возможен срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором до трёх лет.