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Заблудился и рванул. Украинский морской дрон взорвался в порту Румынии (видео) (1)

Редакция PRESS 5 июня, 2026 16:52

Мир 1 комментариев

В крупнейшем порту Румынии, Констанце, утром 5 июня обнаружили морской беспилотник, который позже взорвался. Как сообщили в Министерстве обороны Румынии, дрон был найден в гражданском порту, а около 10:30 по местному времени самоуничтожился. Пострадавших нет.

Военно-морские силы Украины подтвердили, что речь шла об украинском беспилотном катере. По их данным, аппарат выполнял задачу в оперативной зоне Чёрного моря, но под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы потерял управление и оказался у берегов Румынии.

«Морской дрон был обнаружен утром 5 июня в гражданском порту Констанцы. Около 10:30 по местному времени он самоуничтожился. Пострадавших нет».

По данным Agerpres, после обнаружения дрона экстренные службы оцепили место и эвакуировали людей. Digi24 сообщает, что власти ввели «красный» план реагирования, порт эвакуировали, а местным жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах. По информации телеканала, дрон застрял в защитном заграждении для сбора загрязнений в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала.

Digi24 также сообщает, что беспилотник содержал несколько десятков килограммов взрывчатки, а его детонация не была контролируемой. Как именно аппарат оказался в порту, пока неизвестно.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат заявил, что для поиска других возможных беспилотников задействовали вертолёты, а жителям разослали предупреждения через систему экстренных SMS.

«Существует вероятность, что поблизости могут находиться и другие дроны. Мы не паникуем. Это превентивные меры».

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что службы действовали быстро и заранее, а главным приоритетом остаётся защита людей и портовой инфраструктуры. Он назвал инцидент прямым следствием войны России против Украины и подчеркнул, что Румыния будет сохранять высокий уровень бдительности.

МИД Украины сообщил, что украинские ВМС заранее предупредили румынских партнёров о беспилотнике, над которым потеряли контроль. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что инцидент снова показывает: российская агрессия угрожает не только Украине, но и всему региону.

 

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