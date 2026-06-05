Друидов и шаманов выгнали из армии США. Капелланов оставили

Доступ к капелланам сохранят представители крупнейших религий и конфессий. В списке останутся иудеи, мусульмане, индуисты, буддисты, сикхи, католики, лютеране, баптисты и другие крупные христианские направления.

Хегсет анонсировал этот шаг ещё несколько месяцев назад. По его словам, прежняя система, в которой были сотни признанных религиозных групп, стала непрактичной и бесполезной. Он утверждает, что подавляющее большинство американских военнослужащих принадлежит всего к нескольким крупным конфессиям.

Под удар реформы попали малые и необычные религиозные общины. Неоязычники, приверженцы шаманизма и друидизма, а также так называемые церкви «новой эры» больше не смогут направлять своих служителей в вооружённые силы США.

Решение вызвало резкую критику со стороны американского «Фонда свободы вероисповедания в армии». Его основатель Майки Вайнстайн назвал действия властей «грязными и отвратительными, неконституционными, аморальными и неэтичными».

Вайнстайн также обвинил министерство войны в том, что реальная цель реформы - не упрощение системы, а продвижение «христианского национализма» в армии. В Пентагоне же настаивают, что речь идёт о сокращении раздутого списка и приведении его к реальным потребностям военных.