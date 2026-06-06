Ваш телефон может делать голову тяжелее: почему шея болит не просто так

Смартфон выглядит маленьким и безобидным. Но стоит опустить голову вниз и зависнуть в таком положении на полчаса, час, два часа, как тело начинает платить за удобство. Шея, плечи и верх спины получают лишнюю нагрузку, потому что голова больше не стоит ровно, а постоянно тянет мышцы вперёд.

Так появляется то, что часто называют “телефонной шеей”. Это не отдельная страшная болезнь, а очень современная привычка: человек весь день смотрит вниз, читает сообщения, листает ленту, отвечает в чатах и даже не замечает, что его поза давно похожа на поклон маленькому экрану.

Потом начинаются знакомые вещи: скованность в шее, тянущая боль в плечах, напряжение в верхней части спины, иногда головная боль. И самое обидное, что для этого не нужно таскать мешки или заниматься экстремальным спортом. Достаточно жить обычной жизнью с телефоном.

Хорошая новость в том, что тело не всегда требует героизма. Иногда ему нужны простые вещи: поднять экран ближе к уровню глаз, чаще менять позу, делать короткие перерывы, расправлять плечи и не держать голову часами в одном и том же наклоне.

С ноутбуками и компьютерами история похожая. Экран лучше располагать так, чтобы не приходилось постоянно сгибать шею. А маленький телефон лучше иногда поднимать к глазам, чем самому превращаться в крючок над экраном.

Если боль сильная, не проходит, отдаёт в руку, сопровождается онемением, слабостью или появилась после травмы, это уже не повод спорить с организмом. Тогда лучше обратиться к врачу.

Но в обычной жизни первый подозреваемый часто лежит прямо рядом. Он светится, пищит, требует внимания и делает вид, что весит всего пару сотен граммов.