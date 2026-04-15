Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 17:20

Важно 1 комментариев

В столице Риги открылся Единый центр управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции! 

-Рига может похвастаться одним из самых современных центров видеонаблюдения и кризисного управления в странах Балтии. Он будет следить за порядком в столице с помощью сети из почти 600 камер видеонаблюдения по всему городу, - сообщается в соцсетях.

Полиция так же публикует видеоролик, который может посмотреть каждый рижанин и убедиться в серьезности проекта.

Расположен новый Центр Рижской муниципальной полиции по адресу улица Ледургас, 26.

На строительство было потрачено 7,96 млн евро плюс около 1 млн евро на техническое оснащение. Трудиться в нем будут около 100 сотрудников. 

Комментарии (1)

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где? (1)

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может» (1)

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL (1)

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию (1)

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО) (1)

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге (1)

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (1)

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

