-Рига может похвастаться одним из самых современных центров видеонаблюдения и кризисного управления в странах Балтии. Он будет следить за порядком в столице с помощью сети из почти 600 камер видеонаблюдения по всему городу, - сообщается в соцсетях.

Полиция так же публикует видеоролик, который может посмотреть каждый рижанин и убедиться в серьезности проекта.

Расположен новый Центр Рижской муниципальной полиции по адресу улица Ледургас, 26.

На строительство было потрачено 7,96 млн евро плюс около 1 млн евро на техническое оснащение. Трудиться в нем будут около 100 сотрудников.