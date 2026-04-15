Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Из Болдераи в Вецмилгравис — на корабликах: готовятся тестовые перевозки

© LETA 15 апреля, 2026 18:55

Новости Латвии 0 комментариев

Пассажирские перевозки на корабликах из Мангальсалы в Вецмилгравис в тестовом режиме могут начаться в середине лета, сообщил сегодня на заседании Комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Бергхольц.

В настоящее время рассматривается возможность швартовки лодок на стороне Болдераи у моста в Даугавгриве, но на правом берегу Даугавы — у причала возле магазина «Максима» в Вецмилгрависе и у яхт-клуба «Ауда».

В некоторых местах необходимы незначительные улучшения причала, которые могут быть выполнены муниципалитетом.

Бергхольц подчеркнул, что он против любых субсидий, но в данном случае может потребоваться решение о предоставлении грантов операторам лодок.

Он отметил, что в настоящее время в Риге работают четыре оператора, которые могли бы обеспечить этот судоходный поток. Политик указал, что муниципалитет не может гарантировать конкретное количество пассажиров.

При оценке билетов, проданных «Ригас сатиксме», был сделан вывод, что на маршруте из Мангальсалы в Вецмилгравис ежедневно покупают билеты два или три пассажира.

Таким образом, текущая неопределенность в вопросе организации паромного сообщения связана с спросом и возможными затратами на эту услугу.

Как сообщалось, жители обратились в муниципалитет с просьбой обеспечить регулярное паромное сообщение на маршруте Вецмилгравис-Болдерая.

Муниципалитет получил коллективное обращение, подписанное 2331 жителем.

Поэтому совет поручил Департаменту городского развития оценить возможность организации паромного сообщения между Вецмилгрависом и Болдераей.

Рабочая группа рассмотрела два варианта – пассажирские перевозки и крупномасштабное судоходство типа «ропакс», предназначенное для перевозки автомобилей и грузовиков с возможностью перевозки пассажиров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Мир 20:34

Мир 0 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции 0 комментариев

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

