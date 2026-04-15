Из Болдераи в Вецмилгравис — на корабликах: готовятся тестовые перевозки

В настоящее время рассматривается возможность швартовки лодок на стороне Болдераи у моста в Даугавгриве, но на правом берегу Даугавы — у причала возле магазина «Максима» в Вецмилгрависе и у яхт-клуба «Ауда».

В некоторых местах необходимы незначительные улучшения причала, которые могут быть выполнены муниципалитетом.

Бергхольц подчеркнул, что он против любых субсидий, но в данном случае может потребоваться решение о предоставлении грантов операторам лодок.

Он отметил, что в настоящее время в Риге работают четыре оператора, которые могли бы обеспечить этот судоходный поток. Политик указал, что муниципалитет не может гарантировать конкретное количество пассажиров.

При оценке билетов, проданных «Ригас сатиксме», был сделан вывод, что на маршруте из Мангальсалы в Вецмилгравис ежедневно покупают билеты два или три пассажира.

Таким образом, текущая неопределенность в вопросе организации паромного сообщения связана с спросом и возможными затратами на эту услугу.

Как сообщалось, жители обратились в муниципалитет с просьбой обеспечить регулярное паромное сообщение на маршруте Вецмилгравис-Болдерая.

Муниципалитет получил коллективное обращение, подписанное 2331 жителем.

Поэтому совет поручил Департаменту городского развития оценить возможность организации паромного сообщения между Вецмилгрависом и Болдераей.

Рабочая группа рассмотрела два варианта – пассажирские перевозки и крупномасштабное судоходство типа «ропакс», предназначенное для перевозки автомобилей и грузовиков с возможностью перевозки пассажиров.