Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

© BBC 15 апреля, 2026 20:34

Мир 0 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Россия и Азербайджан пришли «к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций», сообщили в совместном заявлении Министерства иностранных дел двух стран.

Договоренность об этом была достигнута на встрече президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая прошла в Душанбе в октябре 2025 года, рассказали дипломаты.
Размер компенсаций и срок, в который они будут выплачены, в заявлении не называются.

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря 2024 года неподалеку от Актау в Казахстане. При крушении погибли 38 человек, еще 29 удалось выжить.

Авиакатастрофа произошла во время отражения российскими ПВО атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа, и в Баку сразу заявили, что самолет разбился «в результате внешнего воздействия».
Москва же отказывалась признать, что причастна к крушению лайнера, из-за чего отношения между Россией и Азербайджаном серьезно обострились.

Ухудшение отношений и признание Путина

В июле 2025 года Алиев заявил, что Азербайджан так и не получил от России вразумительного ответа и намерен обратиться в международный суд. При этом он провел параллели между расследованием инцидента с азербайджанским лайнером и крушением малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году, напомнив, что суд в Гааге установил ответственность России.

Незадолго до этого российские силовики в Екатеринбурге арестовали группу выходцев из Азербайджана, обвинив их в причастности к заказным убийствам начала 2000-х годов. Двое подозреваемых при задержании погибли. Российские власти утверждали, что мучжины умерли от сердечной недостаточности, а в Азербайджане настаивали, что причиной их смерти стало жесткое избиение.

В ответ в Баку демонстративно жестко задержали и арестовали восьмерых россиян, обвинив их в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. На суде по избранию меры пресечения некоторые из них появились с гематомами на лицах.

Кроме того, Азербайджан закрыл «Русский дом» в Баку, обвинив его сотрудников в шпионаже, а также арестовал директора и шеф-редактора издания «Sputnik Азербайджан» (входит в государственную медиагруппу «МИА „Россия сегодня“»).

9 октября 2025 года Путин и Алиев встретились в Душанбе, где проходило заседание Совета глав государств СНГ. Тогда президент России впервые подтвердил, что рядом с азербайджанским самолетом взорвались ракеты ПВО, и принес извинения Алиеву.

При этом Путин подчеркнул, что ракеты, которые были выпущены российской противоракетной системой по украинскому беспилотнику, не поразили гражданский борт напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него.

По его словам, самолет был поврежден «не поражающими боевыми элементами, а, скорее всего, обломками самих ракет, и именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он передал российским диспетчерам».

Как отмечали эксперты, то, как Путин описал действие ракет ЗРК «Панцирь», поразивших азербайджанский авиалайнер, представляет собой их штатную работу — они не врезаются в цель, а взрываются рядом с ней.

Путин тогда сказал президенту Азербайджана, что эту информацию он якобы сам получил только «позавчера», когда в преддверии встречи с ним интересовался, нет ли дополнительных деталей по расследованию крушения самолета AZAL.

Алиев в ответ поблагодарил Путина за то, что тот держит выяснение причин крушения азербайджанского самолета под личным контролем, а также заявил, что «в этом году отношения [Москвы и Баку] успешно развивались».

Спустя 10 дней после встречи Алиева и Путина в Баку из-под стражи освободили исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, а затем — и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Крушение самолета AZAL в декабре 2024 года шокировало многих в Баку не только как большая трагедия, унесшая десятки жизней, но и ответом Азербайджана — довольно жестким требованием в адрес России от президента Алиева и местной прессы провести независимое расследование авиакатастрофы, признать вину и выплатить компенсации.

С большим северным соседом раньше так не ссорились. В СМИ зазвучала антироссийская риторика, которую подогревали соцсети, Россию стали называть оккупантом и империей, выдвигая претензии, уходящие на двести лет в прошлое.

Погибших в авиакатастрофе похоронили на родине как героев. А ее политические последствия — конфронтация с Россией, закрытие в Баку «Русского дома» и изгнание российских СМИ из страны — для многих азербайджанцев стали отдушиной, возможностью почувствовать свою значимость и силу в родной стране, где у тебя нет базовых гражданских прав.

Многие с удовольствием следили за тем, как ругаются две авторитарные пропаганды, как российского депутата Валуева не пускают в Азербайджан, как Алиев на медиа-форуме в присутствии иностранных журналистов призывает Украину «никогда не сдаваться», не смиряться с оккупацией.

Были даже предположения, мол, мы наконец подпишем мир с Арменией и вместе будем дружить против России.

Но «объединение вокруг флага» иссякло уже к сентябрю, когда Азербайджан провел у себя очередные Игры стран СНГ, куда позвали Россию: это было воспринято как точка в истории с авиакатастрофой.

Пресса стала сдержанной, и сегодня, когда дипломаты объявили об урегулировании, просто сухо цитирует совместное заявление МИД двух стран.

