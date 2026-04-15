Купил квартиру, подарил её жене, а вдруг развод: компенсацию получит?

В вашей ситуации ключевое значение имеют сразу несколько норм Гражданского закона — прежде всего о записи права собственности в Земельной книге и о режиме имущественных отношений супругов.

В соответствии со статьей 994 Гражданского закона, собственником недвижимого имущества признается только то лицо, которое указано таковым в Земельной книге. Поскольку квартира оформлена на вас и в Земельной книге прямо указано, что это ваша отдельная собственность, то с юридической точки зрения именно вы являетесь единственным собственником этой квартиры.

Возможность претензий мужа при разводе

Согласно положениям статей 89–91 Гражданского закона, если не доказано иное, то все, что супруги приобретают во время брака совместно или один из них, но за счет средств обоих супругов или с помощью деятельности другого супруга, является совместной собственностью обоих супругов; в случае сомнений следует считать, что это имущество принадлежит обоим в равных долях (часть вторая статьи 89 закона). Однако закон допускает существование в браке отдельной собственности одного из супругов.

Каждый супруг сохраняет имущество, которое принадлежало ему до брака, а также то имущество, которое он приобретает во время брака как отдельное имущество. Если таким имуществом является недвижимость, то информация о том, что это отдельное имущество соответствующего супруга, должна быть зафиксирована в Земельной книге.

Доказательства отдельной собственности

То, что квартира является вашим отдельным имуществом, подтверждается следующими обстоятельствами: квартира указана как ваша отдельная собственность в Земельной книге, между вами и мужем был заключен договор купли-продажи, а оплата за квартиру была произведена вами через банковский перевод. Эти обстоятельства являются доказательствами того, что имела место реальная возмездная сделка, однако сами по себе они не исключают возможности их оспаривания другой стороной.

Оценка судом фактических обстоятельств

При рассмотрении спора суд оценивает не только формальную сторону сделки, но и ее фактическое содержание, в том числе принадлежали ли вам уплаченные вами денежные средства за покупку квартиры, не являлись ли они фактически общими средствами супругов и не были ли впоследствии возвращены вам. В этой связи теоретически муж может попытаться оспорить сделку, утверждая, что она была мнимой (например если фактически деньги были возвращены или не имели экономического смысла). Однако бремя доказывания таких обстоятельств лежит на нем, и на практике это сделать достаточно сложно.

Риск требований о компенсации

Наиболее вероятный риск в подобной ситуации связан не с утратой вами права собственности на квартиру, а с возможными требованиями мужа о денежной компенсации. Поскольку именно он первоначально приобрел квартиру и произвел в ней ремонт, он может заявить, что вложил в это имущество свои личные либо общие средства обоих супругов.

Если будет доказано, что ремонт был произведен за счет его личных средств, муж вправе требовать соответствующую компенсацию. Также, если ремонт осуществлялся за счет общих средств супругов, он вправе требовать компенсацию своей доли таких вложений.

Аналогично - если будет установлено, что средства, использованные для оплаты квартиры, фактически являлись общими средствами обоих супругов (например накопленными в браке), муж может претендовать на компенсацию соответствующей части этих средств, даже несмотря на то, что квартира оформлена как ваша отдельная собственность.

Заключение

Таким образом, если в Земельной книге указано, что вы единственный собственник квартиры и что это ваша отдельная собственность, то сам факт приобретения квартиры в браке не делает ее совместной и в случае развода квартира не подлежит разделу как совместное имущество. В то же время это не исключает возможности того, что муж может попытаться оспорить сделку (что затруднительно) или заявить требования о компенсации вложенных средств, включая случаи, когда такие средства признаются общими средствами супругов; суд может признать право мужа на компенсацию в размере доказанных и обоснованных вложений, увеличивших стоимость имущества.