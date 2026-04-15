Купил квартиру, подарил её жене, а вдруг развод: компенсацию получит?

«Семь секретов» 15 апреля, 2026 18:17

Юридическая консультация 0 комментариев

-Муж купил квартиру, сделал в ней ремонт, а потом переоформил ее на меня. Мы подписали договор покупки квартиры у нотариуса, и в Земельной книге указано, что я собственник и что это моя отдельная недвижимость. Деньги за квартиру я перечислила через банк на его счет. Скажите, если мы будет разводиться, то муж может претендовать на эту квартиру или на какую-то ее часть? Или я должна ему деньги за эту часть?

В вашей ситуации ключевое значение имеют сразу несколько норм Гражданского закона — прежде всего о записи права собственности в Земельной книге и о режиме имущественных отношений супругов.

В соответствии со статьей 994 Гражданского закона, собственником недвижимого имущества признается только то лицо, которое указано таковым в Земельной книге. Поскольку квартира оформлена на вас и в Земельной книге прямо указано, что это ваша отдельная собственность, то с юридической точки зрения именно вы являетесь единственным собственником этой квартиры.

Возможность претензий мужа при разводе

Согласно положениям статей 89–91 Гражданского закона, если не доказано иное, то все, что супруги приобретают во время брака совместно или один из них, но за счет средств обоих супругов или с помощью деятельности другого супруга, является совместной собственностью обоих супругов; в случае сомнений следует считать, что это имущество принадлежит обоим в равных долях (часть вторая статьи 89 закона). Однако закон допускает существование в браке отдельной собственности одного из супругов.

Каждый супруг сохраняет имущество, которое принадлежало ему до брака, а также то имущество, которое он приобретает во время брака как отдельное имущество. Если таким имуществом является недвижимость, то информация о том, что это отдельное имущество соответствующего супруга, должна быть зафиксирована в Земельной книге.

Доказательства отдельной собственности

То, что квартира является вашим отдельным имуществом, подтверждается следующими обстоятельствами: квартира указана как ваша отдельная собственность в Земельной книге, между вами и мужем был заключен договор купли-продажи, а оплата за квартиру была произведена вами через банковский перевод. Эти обстоятельства являются доказательствами того, что имела место реальная возмездная сделка, однако сами по себе они не исключают возможности их оспаривания другой стороной.

Оценка судом фактических обстоятельств

При рассмотрении спора суд оценивает не только формальную сторону сделки, но и ее фактическое содержание, в том числе принадлежали ли вам уплаченные вами денежные средства за покупку квартиры, не являлись ли они фактически общими средствами супругов и не были ли впоследствии возвращены вам. В этой связи теоретически муж может попытаться оспорить сделку, утверждая, что она была мнимой (например если фактически деньги были возвращены или не имели экономического смысла). Однако бремя доказывания таких обстоятельств лежит на нем, и на практике это сделать достаточно сложно.

Риск требований о компенсации

Наиболее вероятный риск в подобной ситуации связан не с утратой вами права собственности на квартиру, а с возможными требованиями мужа о денежной компенсации. Поскольку именно он первоначально приобрел квартиру и произвел в ней ремонт, он может заявить, что вложил в это имущество свои личные либо общие средства обоих супругов.

Если будет доказано, что ремонт был произведен за счет его личных средств, муж вправе требовать соответствующую компенсацию. Также, если ремонт осуществлялся за счет общих средств супругов, он вправе требовать компенсацию своей доли таких вложений.

Аналогично - если будет установлено, что средства, использованные для оплаты квартиры, фактически являлись общими средствами обоих супругов (например накопленными в браке), муж может претендовать на компенсацию соответствующей части этих средств, даже несмотря на то, что квартира оформлена как ваша отдельная собственность.

Заключение

Таким образом, если в Земельной книге указано, что вы единственный собственник квартиры и что это ваша отдельная собственность, то сам факт приобретения квартиры в браке не делает ее совместной и в случае развода квартира не подлежит разделу как совместное имущество. В то же время это не исключает возможности того, что муж может попытаться оспорить сделку (что затруднительно) или заявить требования о компенсации вложенных средств, включая случаи, когда такие средства признаются общими средствами супругов; суд может признать право мужа на компенсацию в размере доказанных и обоснованных вложений, увеличивших стоимость имущества.

Комментарии (0)
Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО) (2)

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО) (1)

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

