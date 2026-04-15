«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 20:26

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

«После операции чувствую себя средненько. Но живу еще», — заявил народный композитор.

Он рассказал, что в его жизни в последнее время было много похорон: умерла сестра, умер соавтор его песен Янис Петерс. По его словам, в последнее время «вообще все шло, как не надо». При этом афишировать причину, по которой ему провели операцию, маэстро не стал.

О том, что Раймонд Паулс госпитализирован, стало известно накануне. Причины он раскрывать не стал, лишь подтвердил, что у него возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщали СМИ, в октябре 2025 года Раймонд Паулс перенес тяжелую операцию на сердце. После вмешательства хирургов у маэстро временно возникли трудности с речью. Из-за этого пришлось отменить все запланированные выступления в Латвии. Годом ранее композитор сообщил, что принял решение больше не садиться за руль.

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО) (1)

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО) (2)

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка? (2)

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

