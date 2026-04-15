«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

«После операции чувствую себя средненько. Но живу еще», — заявил народный композитор.

Он рассказал, что в его жизни в последнее время было много похорон: умерла сестра, умер соавтор его песен Янис Петерс. По его словам, в последнее время «вообще все шло, как не надо». При этом афишировать причину, по которой ему провели операцию, маэстро не стал.

О том, что Раймонд Паулс госпитализирован, стало известно накануне. Причины он раскрывать не стал, лишь подтвердил, что у него возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщали СМИ, в октябре 2025 года Раймонд Паулс перенес тяжелую операцию на сердце. После вмешательства хирургов у маэстро временно возникли трудности с речью. Из-за этого пришлось отменить все запланированные выступления в Латвии. Годом ранее композитор сообщил, что принял решение больше не садиться за руль.