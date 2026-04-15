Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Суд отменил 10-летний запрет на въезд в Литву российскому рэперу: подробности

© LETA 15 апреля, 2026 18:58

Мир 0 комментариев

В среду Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) удовлетворил апелляцию российского рэпера Алишера Моргенштерна и отменил 10-летний запрет на въезд в Литву.

Департамент миграции ранее запрещал ему въезд в Литву, но рэпер обжаловал это решение в Региональном административном суде. Последний оставил решение без изменений.

Однако ГАСЛ отменил решение как нижестоящего суда, так и Миграционного департамента. Заявителю также были присуждены судебные издержки в размере почти 34 евро, сообщил агентству BNS представитель ГАСЛ Паулюс Жеймис.

Суд установил, что Департамент миграции необоснованно полагался на информацию, предоставленную Министерством иностранных дел, как на основной фактор при оценке угрозы государственной безопасности.

Согласно закону, подобную оценку проводит Департамент государственной безопасности, но в данном случае он не представил никаких выводов, поэтому решение было основано на «данных некомпетентного учреждения».

ГАСЛ также заявил, что указанные в решении данные — включение в списки других государств, информация из открытых источников, предыдущие заявления или творчество — само по себе не представляют угрозы национальной безопасности Литвы.

Также неясно, на каких конкретных основаниях другие государства принимали свои решения, поэтому эти данные не могут быть автоматически перенесены в литовский контекст.

Суд отметил, что некоторые из обстоятельств, указанных в решении, были основаны на оценках или мнениях, не подтвержденных фактическими данными.

Кроме того, оценивалась только информация, неблагоприятная для заявителя, без учета других данных, которые могли бы ее опровергнуть, поэтому решение было признано предвзятым.

ГАСЛ подчеркнул, что такая строгая мера, как 10-летний запрет на въезд, должна основываться на четких и достаточных данных. Поскольку таких данных в данном случае не было, возникли сомнения в соразмерности меры.

Агентство BNS сообщало, что ранее Моргенштерн неоднократно выражал поддержку президенту России Владимиру Путину, но после масштабного вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, он выступил против военных действий России и критиковал их в своих песнях.

В мае 2022 года рэпер был объявлен в России «иностранным агентом».

Осенью прошлого года Моргенштерн должен был дать концерт в Вильнюсе, но тогдашний мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас был возмущен такими планами и обратился к властям с просьбой запретить ему въезд в страну.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
Важно

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка? (2)

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Важно

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО) (1)

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
Важно

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Читать

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Мир 20:34

Мир 0 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Читать

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Читать

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции 0 комментариев

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Читать

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Читать