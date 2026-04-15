Суд отменил 10-летний запрет на въезд в Литву российскому рэперу: подробности

Департамент миграции ранее запрещал ему въезд в Литву, но рэпер обжаловал это решение в Региональном административном суде. Последний оставил решение без изменений.

Однако ГАСЛ отменил решение как нижестоящего суда, так и Миграционного департамента. Заявителю также были присуждены судебные издержки в размере почти 34 евро, сообщил агентству BNS представитель ГАСЛ Паулюс Жеймис.

Суд установил, что Департамент миграции необоснованно полагался на информацию, предоставленную Министерством иностранных дел, как на основной фактор при оценке угрозы государственной безопасности.

Согласно закону, подобную оценку проводит Департамент государственной безопасности, но в данном случае он не представил никаких выводов, поэтому решение было основано на «данных некомпетентного учреждения».

ГАСЛ также заявил, что указанные в решении данные — включение в списки других государств, информация из открытых источников, предыдущие заявления или творчество — само по себе не представляют угрозы национальной безопасности Литвы.

Также неясно, на каких конкретных основаниях другие государства принимали свои решения, поэтому эти данные не могут быть автоматически перенесены в литовский контекст.

Суд отметил, что некоторые из обстоятельств, указанных в решении, были основаны на оценках или мнениях, не подтвержденных фактическими данными.

Кроме того, оценивалась только информация, неблагоприятная для заявителя, без учета других данных, которые могли бы ее опровергнуть, поэтому решение было признано предвзятым.

ГАСЛ подчеркнул, что такая строгая мера, как 10-летний запрет на въезд, должна основываться на четких и достаточных данных. Поскольку таких данных в данном случае не было, возникли сомнения в соразмерности меры.

Агентство BNS сообщало, что ранее Моргенштерн неоднократно выражал поддержку президенту России Владимиру Путину, но после масштабного вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, он выступил против военных действий России и критиковал их в своих песнях.

В мае 2022 года рэпер был объявлен в России «иностранным агентом».

Осенью прошлого года Моргенштерн должен был дать концерт в Вильнюсе, но тогдашний мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас был возмущен такими планами и обратился к властям с просьбой запретить ему въезд в страну.