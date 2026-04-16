Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Латвия планирует перейти на аттестаты в электронном формате

Министерство образования и науки (МОН) предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов.

В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде.

Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре с защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверять их подлинность в государственных электронных системах.

Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом.

Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026/2027 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027/2028 учебного года - об основном. До этого времени по-прежнему можно будет получить документы и в бумажной форме.

В то же время после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании в бумажной форме.

Жители смогут получить доступ к своим документам об образовании на сайте latvija.gov.lv, а также при необходимости предоставить доступ к ним третьим лицам, например работодателям и вузам, в том числе зарубежным.
 

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии
«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать?

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

