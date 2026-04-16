Латвия планирует перейти на аттестаты в электронном формате

В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде.

Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре с защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверять их подлинность в государственных электронных системах.

Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом.

Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026/2027 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027/2028 учебного года - об основном. До этого времени по-прежнему можно будет получить документы и в бумажной форме.

В то же время после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании в бумажной форме.

Жители смогут получить доступ к своим документам об образовании на сайте latvija.gov.lv, а также при необходимости предоставить доступ к ним третьим лицам, например работодателям и вузам, в том числе зарубежным.

