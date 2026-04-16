Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чт, 16. Апреля
СГД: налоговые задолженности латвийцев сократились

© LETA 16 апреля, 2026 07:57

Новости Латвии 0 комментариев

В начале апреля этого года общий объем долгов по налогам в Латвии, включая текущие, приостановленные задолженности и долги с продлением сроков погашения, составил 808,252 млн евро, что на 1,9% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,9% меньше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

В том числе долги перед основным государственным бюджетом на 1 апреля 2026 года составили 336,399 млн евро (на 3,8% меньше, чем месяцем ранее), долги перед бюджетами самоуправлений - 289,269 млн евро (на 0,9% меньше), а задолженность по социальным страховым взносам - 182,585 млн евро (рост на 0,3%).

Текущая задолженность, на которую начисляются штрафы за просрочку платежей, на 1 апреля составила 60,7% от общей суммы долгов, или 490,834 млн евро.

Данные СГД показывают, что не подлежащими взысканию на 1 апреля были признаны долги на сумму 2,292 млн евро - они образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию в соответствии с нормативными актами в начале апреля были признаны долги на сумму 488,542 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - 193,145 млн евро, не подлежащими реальному взысканию - 295,397 млн евро.

Отсрочка по срокам погашения на 1 апреля была предоставлена по задолженностям на общую сумму 87,961 млн евро, что на 33,1% больше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, составила 229,458 млн евро - это долги признанных неплатежеспособными предприятий.

На 1 января 2026 года общая налоговая задолженность в Латвии составляла 815,729 млн евро.

Главные новости

«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ
«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины
В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?
«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Загрузка

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать?

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

