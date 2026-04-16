СГД: налоговые задолженности латвийцев сократились

В том числе долги перед основным государственным бюджетом на 1 апреля 2026 года составили 336,399 млн евро (на 3,8% меньше, чем месяцем ранее), долги перед бюджетами самоуправлений - 289,269 млн евро (на 0,9% меньше), а задолженность по социальным страховым взносам - 182,585 млн евро (рост на 0,3%).

Текущая задолженность, на которую начисляются штрафы за просрочку платежей, на 1 апреля составила 60,7% от общей суммы долгов, или 490,834 млн евро.

Данные СГД показывают, что не подлежащими взысканию на 1 апреля были признаны долги на сумму 2,292 млн евро - они образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию в соответствии с нормативными актами в начале апреля были признаны долги на сумму 488,542 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - 193,145 млн евро, не подлежащими реальному взысканию - 295,397 млн евро.

Отсрочка по срокам погашения на 1 апреля была предоставлена по задолженностям на общую сумму 87,961 млн евро, что на 33,1% больше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, составила 229,458 млн евро - это долги признанных неплатежеспособными предприятий.

На 1 января 2026 года общая налоговая задолженность в Латвии составляла 815,729 млн евро.