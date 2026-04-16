Новая система биометрии парализовала аэропорты ЕС

© Deutsche Welle 16 апреля, 2026 08:25

Биометрическая система идентификации EES вызвала многочасовые очереди в аэропортах шести европейских стран. Отраслевые организации бьют тревогу и требуют приостановить систему до конца лета.

Совет аэропортов Европы (ACI) предупредил, что новая биометрическая система погранконтроля EES, заработавшая в полную силу с 10 апреля, создала многочасовые очереди в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, а к летнему туристическому сезону ситуация грозит обернуться "коллапсом", сообщила лондонская газета The Guardian в среду, 15 апреля.

Глава европейского отделения ACI Оливье Жанковец заявил, что в пиковые часы пассажиры уже сейчас вынуждены ждать до трех часов. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири назвал систему "полным позором и бардаком" и сравнил ее с "наказанием за Brexit". Он призвал отложить полноценный запуск EES до октября, сославшись на очереди до четырех часов в ряде аэропортов.

Требования отрасли

Представители отрасли потребовали от Еврокомиссии разрешить пограничным службам полностью приостанавливать работу системы при чрезмерных задержках.

В миланском аэропорту Линате из 156 пассажиров рейса EasyJet до Манчестера на борт успели попасть лишь 34 человека - остальные 122 не прошли контроль вовремя, и самолет улетел без них. Авиакомпания предложила бесплатный перенос билетов, но отказалась брать на себя ответственность за случившееся.

Еврокомиссия не согласна с критикой

Еврокомиссия с критикой не согласилась: по ее данным, система работает в штатном режиме, а на оформление одного путешественника уходит в среднем 70 секунд. ACI называет эту цифру нереалистичной - по расчетам организации, реальное время процедуры в пять раз больше.

Система поэтапно разворачивалась с октября 2025 года - пионерами стали Чехия, Эстония и Люксембург. EES заменила ручное проставление штампов в паспортах: теперь граждане третьих стран при въезде в Шенгенскую зону проходят биометрическую регистрацию - сдают фото и отпечатки пальцев. К 10 апреля 2026 года на систему перешли все 29 стран Шенгена. Граждане ЕС, владельцы вида на жительство и дипломаты от процедуры освобождены.

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Загрузка

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать?

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

