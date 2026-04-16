В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?

Из банкоматов также снимаются чрезвычайно крупные суммы денег — примерно в пять раз больше, чем обычно.

Официальные данные показывают, что более 515 тысяч жителей Литвы прекратили получать пенсию II уровня, и государство должно выплатить им приблизительно три миллиарда евро — в среднем один житель получит 5,6 тысячи евро.

На состоявшемся в среду заседании Комитета по бюджету и финансам Сейма обсуждалась ситуация с выводом средств из второго пенсионного фонда гражданами. Заместитель директора организации «Содра» (государственного учреждения, управляющего системой социального страхования), Виолета Латвиене, принявшая участие в заседании, подчеркнула, что быстрее всего из системы выходят молодые люди с низкими доходами.

«Наибольшие суммы снятий средств были среди молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет. И наоборот — чем старше человек, тем меньше денег он снимал», — сказала она.

«Что касается доходов, то больше всего денег со сбережений снимали те, чей доход был примерно на уровне средней заработной платы, и чем выше доход, тем меньше доля таких людей, которые снимали деньги со своих сбережений», — сообщил представитель компании «Содра».

Она подчеркивает, что наибольший интерес к накоплениям на старость должны проявлять люди с низкими доходами, однако также отмечает, что значительная часть тех, кто покинул систему, заключила новые сберегательные договоры.

«У молодых людей вся жизнь впереди, и некоторые из них подписывают новые контракты. Мы пока не можем точно сказать, сколько их, но видим, что в первом квартале года было заключено уже три тысячи новых контрактов», — пояснила она.

«Мы считаем, что одна из причин заключается в том, что людей привлекает возможность снять деньги здесь и сейчас и удовлетворить часть своих потребностей. Учитывая их молодость, мы не исключаем возможности того, что они будут копить деньги в будущем, просто неясно, какой вариант сбережений они выберут», — прокомментировала она.

Вайдс Цибс, директор Департамента надзора за финансовым рынком Банка Литвы, подчеркнул, что на этот раз практика подтвердила теорию: молодые люди не думают о выходе на пенсию.

«Молодые люди не задумываются о выходе на пенсию, потому что это кажется им чем-то далеким. Можно сказать, что это связано с недостаточной финансовой грамотностью», — объяснил он.

Представитель банка подчеркнул, что жители, получающие пенсию, не только тратили ее в магазинах, но и снимали со счетов. По его словам, сумма выплаченных средств значительно увеличилась.

«С 8 апреля мы наблюдаем увеличение числа людей у ​​банкоматов. Потребность в наличных деньгах в 2-3 раза выше, чем в среднем в 2025 году, а в пятницу этот показатель был в пять раз выше, чем в среднем за прошлый год», — пояснил он.

Как до выплаты денег, так и после их получения жителями, различные учреждения подчеркивают необходимость проявлять крайнюю осторожность в отношении все более активных мошенников.

Однако президент Литовской банковской ассоциации Эйвиле Чипкуте выразила удовлетворение тем, что до настоящего времени не было зарегистрировано ни одного крупного случая мошенничества, что, по ее мнению, свидетельствует о хорошей работе банков, но она предупреждает, что наблюдается довольно четкая тенденция — мошенники нацеливаются на наличные деньги, что может стать серьезной проблемой по мере увеличения объема снятия наличных в банкоматах.

«Они притворяются полицейскими или другими чиновниками и убеждают людей, что ведется расследование по делу о фальшивых деньгах или что с декларацией что-то не так. Так они заставляют людей отдавать наличные. Они даже посылают курьеров к ним домой, чтобы забрать деньги», — говорит она.

Действительно, у некоторых жителей до сих пор нет четкого плана , что делать с изъятыми средствами.

Эксперты подчеркивают, что убеждение о том, что небольшая сумма не поможет на пенсии, поэтому лучше потратить деньги сегодня, ошибочно — даже небольшие суммы, инвестированные в долгосрочной перспективе, могут стать значительной финансовой основой.

«Очень важно, чтобы человек, расторгнувший договор, четко понимал последствия своего решения — сколько денег ему вернут, как это повлияет на его будущую пенсию и действительно ли ему эти деньги были нужны прямо сейчас. Я был бы удивлен, если бы значительная часть тех, кто решил расторгнуть договор, оценила финансовые последствия», — комментирует А. Климавичене, представитель компании «Компенса Лайф».

По мнению А. Климавичене, сбережения начинаются не с больших сумм, а с привычки: даже откладывая около 10 процентов своего дохода, вы уже закладываете финансовый фундамент на будущее. Самое важное — это последовательность и умение не только увеличивать расходы по мере роста дохода, но и сохранять дисциплину в своих инвестициях.

Она объяснила, что при принятии решения об самостоятельном инвестировании людям со средним или низким доходом следует начинать не с прибыльности или инструментов, а с финансовой стабильности — прежде всего, им следует оценить, есть ли у них хотя бы минимальный «резерв», способный покрыть 1-2 месяца ежедневных расходов.