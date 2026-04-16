Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На всех средств не хватит: больных диабетом услышали «наверху»

© LETA 16 апреля, 2026 10:28

LETA

Пациенты с диабетом первого типа и их потребности станут приоритетом Министерства здравоохранения при разработке бюджета на следующий год. Такое обещание пациентам и депутатам Сейма на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым делам в среду дали представители министерства и Национальной службы здравоохранения.

Во вторник пациенты с диабетом первого типа провели пикет у Кабинета министров, а в среду были приглашены в Сейм. Пациенты требовали у государства оплачивать современные устройства всем диабетикам - сенсоры мониторинга глюкозы и инсулиновые помпы - независимо от возраста.

На заседании парламентской комиссии прозвучала информация, что на эти цели может быть перераспределен остаток средств в бюджете здравоохранения за первое полугодие, а также будет запрошено финансирование в бюджете на следующий год, однако все зависит от доступности средств.

Когда будет известен объем доступного финансирования, будет принято более конкретное решение - какому количеству пациентов компенсировать устройства, но, вероятнее всего, на всех средств не хватит.

Возможно, будут определены новые группы пациентов, которым будет компенсироваться приобретение устройств, или же компенсации будут предоставлены всем, но не в полном объеме.

Как отметил директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс, реалистичнее начинать с меньших шагов, но в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить 75%-ную компенсацию для всех.

В то же время отмечается, что окончательное решение по бюджету на следующий год примут уже новый Кабинет министров и следующий созыв Сейма.

«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ
«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

