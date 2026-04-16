На всех средств не хватит: больных диабетом услышали «наверху»

Во вторник пациенты с диабетом первого типа провели пикет у Кабинета министров, а в среду были приглашены в Сейм. Пациенты требовали у государства оплачивать современные устройства всем диабетикам - сенсоры мониторинга глюкозы и инсулиновые помпы - независимо от возраста.

На заседании парламентской комиссии прозвучала информация, что на эти цели может быть перераспределен остаток средств в бюджете здравоохранения за первое полугодие, а также будет запрошено финансирование в бюджете на следующий год, однако все зависит от доступности средств.

Когда будет известен объем доступного финансирования, будет принято более конкретное решение - какому количеству пациентов компенсировать устройства, но, вероятнее всего, на всех средств не хватит.

Возможно, будут определены новые группы пациентов, которым будет компенсироваться приобретение устройств, или же компенсации будут предоставлены всем, но не в полном объеме.

Как отметил директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс, реалистичнее начинать с меньших шагов, но в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить 75%-ную компенсацию для всех.

В то же время отмечается, что окончательное решение по бюджету на следующий год примут уже новый Кабинет министров и следующий созыв Сейма.

