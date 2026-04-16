Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия

«Семь секретов» 16 апреля, 2026 11:27

Важно 0 комментариев

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Обращайтесь в NVA

Зарегистрироваться обязательно!

Оставшийся без работы житель - по стечению обстоятельств, по инициативе работодателя, по собственному желанию – регистрируется в качестве безработного в любом филиале Государственного агентства занятости (NVA), независимо от декларированного места жительства.

Статус безработного позволяет просить пособие по безработице и получить помощь в поисках работы и освоении новой профессии или повышении квалификации в NVA. Он присуждается жителям, начиная с 15 лет и до наступления пенсионного возраста, а также при соблюдении других критериев.

Зарегистрироваться в качестве безработного или ищущего работу можно, подав заявление в Госагентство занятости: почтой; э-почтой с надежной э-подписью; на порталах latvija.lv или nva.gov.lv.

Утрата статуса

12 причин, которые могут на это повлиять

Статус безработного, который присуждается потерявшему и ищущему работу человеку, может быть и аннулирован – как по объективным причинам, так и вследствие нарушения правил, которые обязан соблюдать зарегистрированный безработный.

Основанием для утраты статуса безработного служит:

- регистрация жителя самозанятым лицом согласно закону «О государственном социальном страховании»;

- достижение возраста, дающего право на получение государственной пенсии по старости, или назначение государственной пенсии по старости (в т. ч. преждевременной);

- помещение в место заключения или учреждение длительного социального ухода или социальной реабилитации, где услуги в полной мере финансируются из государственного или муниципального бюджета;

- поступление в школу или другое учреждение основного или среднего образования по очной форме обучения;

- двукратный отказ от подходящего предложения работы;

- невыполнение обязанностей безработного без уважительной причины;

- предоставление ложных сведений для получения и сохранения статуса безработного;

- переезд на постоянное проживание за пределы Европейского союза, если в обязательных для Латвии международных договорах не предусмотрено иное;

- 100-процентная утрата трудоспособности;

- восстановление на работе по решению суда или утвержденному судом примирению с работодателем;

- смерть безработного;

- отказ от статуса безработного с представлением Госагентству занятости соответствующего заявления.

Решение об утрате статуса безработного Государственное агентство занятости (NVA) принимает в течение одного рабочего дня после констатации вышеперечисленных условий. В этом случае лицо утрачивает статус безработного со дня возникновения соответствующего условия утраты статуса безработного.

Если утрата статуса безработного произошла на основании:

- двукратного отказа от подходящего предложения работы;

- невыполнения обязанностей безработного без уважительной причины;

- предоставления ложных сведений для получения и сохранения статуса безработного;

- отказа от статуса безработного с представлением госагентству соответствующего заявления;
то лицо вправе снова получить статус безработного не раньше, чем через три месяца со дня, когда было принято решение об утрате статуса безработного.

Принятое NVA решение о присвоении статуса безработного, отказе в присвоении статуса безработного или утрате статуса безработного можно оспорить в установленном нормативными актами порядке, подав директору госагентства соответствующее заявление. Принятые директором решения можно обжаловать в суде.

Оспорить решение можно в течение одного месяца со дня его вступления в силу. Решение вступает в силу с момента уведомления о нем лица. Если письменное решение направляется по почте, то считается, что адресат уведомлен о нем на седьмой день после того, как оно было передано почте.

Пособие и зарплата

Когда безработным можно работать?

Поправки к «Закону о поддержке безработных и ищущих работу» вступили в силу 1 апреля 2026 года. О чем они говорят? В общих чертах – о том, что право находиться в статусе безработного и право на получение пособия по безработице возможно только при отсутствии дохода у безработного, в том числе и авторского вознаграждения.

А ведь еще недавно безработный, зарегистрированный в Службе госдоходов как самозанятое лицо, мог при статусе безработного получать доход, если тот не достигал размера минимальной заработной платы в месяц и уплачивались взносы социального страхования на пенсионные накопления - в размере 10% от дохода.
Сейчас ужесточен порядок получения доходов зарегистрированными безработными.

Новый порядок

Если в период безработицы человек получает доход в качестве наемного работника или самозанятого лица, в том числе в качестве получателя гонораров, об этом необходимо уведомить Государственное агентство занятости (NVA ) в течение одного рабочего дня.

Если же вы не сообщите о своей занятости и потеряете статус безработного, выплата пособия по безработице будет приостановлена Государственным агентством социального страхования (VSAA). А уже выплаченное пособие за период занятости нужно будет возвратить в государственный бюджет.

Есть исключения

Разрешается временная занятость безработного. С 1 апреля установлены более длительные периоды временной занятости с момента получения статуса безработного:

- до 92 дней для работников по найму;

- до трех месяцев для самозанятых.

Если безработный заключает договор временного трудоустройства или авторского вознаграждения и уведомляет NVA:

- выплата пособия по безработице за период занятости приостанавливается;

- после окончания работы выплата пособия возобновляется и продлевается на время, когда безработный был краткосрочно трудоустроен.

Но статус безработного и пособие сохраняются, если доход был получен за работу, выполненную до получения статуса безработного.

Подробнее - о статусе, правах и обязанностях безработных – в Государственном агентстве занятости, на портале nva.gov.lv;

о пособиях по безработице – в Государственном агентстве социального страхования:

- телефон для консультаций – 64507020;

- электронная почта: konsultacijas@vsaa.gov.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

