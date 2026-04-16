Чт, 16. Апреля
Ещё будут у нас дорожать продукты и энергоресурсы: эхо войны на Ближнем Востоке

© LETA 16 апреля, 2026 10:21

Развитие латвийской экономики и темпы инфляции зависят от дальнейших событий в войне с Ираном. На данный момент риски указывают на ощутимое, хотя пока и ограниченное влияние на инфляцию и рост экономики. Чем дольше сохранятся ограничения в Ормузском проливе, тем более сильным будет их воздействие.

Экономист "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис отмечает, что у мировой экономики есть резерв времени до наступления самого тяжелого сценария - примерно до двух месяцев. Если за это время конфликт не будет разрешен, ситуация в экономике и дальнейшие прогнозы станут значительно хуже.

"Перспектива инфляции в Латвии в ближайшие месяцы останется напряженной, даже если боевые действия на Ближнем Востоке прекратятся", - отмечает главный экономист "Citadele" Карлис Пургайлис.

Данные по потребительским ценам в марте показывают, что инфляция в Латвии набирает темпы: за месяц цены выросли на 1,9%, что является самым быстрым ростом с середины 2022 года.

В марте наибольшее влияние на инфляцию оказали цены, связанные с транспортом. Однако высокие цены на нефть и газ уже закрепились в структуре издержек многих отраслей, и этот эффект распространяется по экономике с временным сдвигом.

Рост цен не будет таким, как скачок инфляции в 2022-2023 гг., однако, по словам Гашпуйтиса, он будет весьма неприятным, поскольку затронет наиболее чувствительные для населения категории - энергоресурсы и продукты питания.

Энергетическая инфраструктура на Ближнем Востоке уже повреждена, при этом сохраняется риск дальнейших разрушений. Поэтому даже при решении проблемы проходимости Ормузского пролива влияние геополитических рисков на цены нефти и газа сохранится еще долго.

Импульс инфляции сформировался, поэтому уже следует учитывать влияние этих событий на цены теплоэнергии в следующем отопительном сезоне. Стресс в системе может сохраняться еще длительное время, особенно в том случае, если не удастся договориться о мирном разрешении конфликта, что вполне вероятно.

Еще в марте председатель правления компании "Elenger" Давис Скулте прогнозировал, что возвращения цен на природный газ к довоенному уровню в этом году не ожидается. По мере приближения нового отопительного сезона цены, вероятно, будут расти.

На рынке больше нет избытка газа, а в Катаре, одном из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа, наблюдаются существенные перебои с поставками. В результате во втором полугодии в сегменте торговли нефтью и природным газом сохранится возрастающее давление.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?
В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать?

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

