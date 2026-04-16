Ещё будут у нас дорожать продукты и энергоресурсы: эхо войны на Ближнем Востоке

Экономист "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис отмечает, что у мировой экономики есть резерв времени до наступления самого тяжелого сценария - примерно до двух месяцев. Если за это время конфликт не будет разрешен, ситуация в экономике и дальнейшие прогнозы станут значительно хуже.

"Перспектива инфляции в Латвии в ближайшие месяцы останется напряженной, даже если боевые действия на Ближнем Востоке прекратятся", - отмечает главный экономист "Citadele" Карлис Пургайлис.

Данные по потребительским ценам в марте показывают, что инфляция в Латвии набирает темпы: за месяц цены выросли на 1,9%, что является самым быстрым ростом с середины 2022 года.

В марте наибольшее влияние на инфляцию оказали цены, связанные с транспортом. Однако высокие цены на нефть и газ уже закрепились в структуре издержек многих отраслей, и этот эффект распространяется по экономике с временным сдвигом.

Рост цен не будет таким, как скачок инфляции в 2022-2023 гг., однако, по словам Гашпуйтиса, он будет весьма неприятным, поскольку затронет наиболее чувствительные для населения категории - энергоресурсы и продукты питания.

Энергетическая инфраструктура на Ближнем Востоке уже повреждена, при этом сохраняется риск дальнейших разрушений. Поэтому даже при решении проблемы проходимости Ормузского пролива влияние геополитических рисков на цены нефти и газа сохранится еще долго.

Импульс инфляции сформировался, поэтому уже следует учитывать влияние этих событий на цены теплоэнергии в следующем отопительном сезоне. Стресс в системе может сохраняться еще длительное время, особенно в том случае, если не удастся договориться о мирном разрешении конфликта, что вполне вероятно.

Еще в марте председатель правления компании "Elenger" Давис Скулте прогнозировал, что возвращения цен на природный газ к довоенному уровню в этом году не ожидается. По мере приближения нового отопительного сезона цены, вероятно, будут расти.

На рынке больше нет избытка газа, а в Катаре, одном из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа, наблюдаются существенные перебои с поставками. В результате во втором полугодии в сегменте торговли нефтью и природным газом сохранится возрастающее давление.

