«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

"Если поехать и посмотреть на Таллин или на Вильнюс, а потом приехать в Ригу - будет видно, что Ригой управляют ужасно", - говорит он.

Зашев отмечает, что город грязный, не ухоженный, повсюду протянуто фантасмагорическое количество проводов.

"И даже государство не может обеспечить, чтобы эти провода сняли, чтобы достигнуть какой-то эстетической нормальности", - отмечает Зашев.

При этом профессор экономики считает, что Рига - достаточно богатый город, так что дело тут не в отсутствии денег.

"Единственная причина, которая приходит на ум - это ужасное правление. И как сказал Ральф (второй гость программы - Ральф Немиро - прим. ред.), если Таллин может и Вильнюс может, то на поверхность всплывает вопрос - тут что, какая-то аномалия, Бермудский треугольник?", - задаётся вопросом он.

Зашев рассказывает, что своим студентам на программе MBI он всегда задаёт вопрос - что Латвия может дать миру. И первое, что они отвечают, что Латвия - это лес.

"Я всегда думал, что лес - это Сибирь! Ну ок. От этого леса можно сделать много чего интересного. Ну, если поставить акцент, что у нас есть? У нас есть море, лес, люди. Обычно чудо не появляется на пустом месте. Оно появляется потому, что сидят люди и думают - что у нас есть и что вокруг этого можно придумать", - объясняет Зашев.

Он говорит, что посмотрел данные. И древесина из Латвии - это в основном лес с низкой добавленной стоимостью. Мы продаем свои деревья на паллеты.

"А вот например всё, что связано с IT не требует огромных инвестиций. Латвия имеет, на мой взгляд, и квалифицированных людей, надо просто найти свою нишу и в неё долбить", - считает он.