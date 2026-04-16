«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 11:45

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

"Если поехать и посмотреть на Таллин или на Вильнюс, а потом приехать в Ригу - будет видно, что Ригой управляют ужасно", - говорит он.

Зашев отмечает, что город грязный, не ухоженный, повсюду протянуто фантасмагорическое количество проводов.

"И даже государство не может обеспечить, чтобы эти провода сняли, чтобы достигнуть какой-то эстетической нормальности", - отмечает Зашев.

При этом профессор экономики считает, что Рига - достаточно богатый город, так что дело тут не в отсутствии денег.

"Единственная причина, которая приходит на ум - это ужасное правление. И как сказал Ральф (второй гость программы - Ральф Немиро - прим. ред.), если Таллин может и Вильнюс может, то на поверхность всплывает вопрос - тут что, какая-то аномалия, Бермудский треугольник?", - задаётся вопросом он.

Зашев рассказывает, что своим студентам на программе MBI он всегда задаёт вопрос - что Латвия может дать миру. И первое, что они отвечают, что Латвия - это лес.

"Я всегда думал, что лес - это Сибирь! Ну ок. От этого леса можно сделать много чего интересного. Ну, если поставить акцент, что у нас есть? У нас есть море, лес, люди. Обычно чудо не появляется на пустом месте. Оно появляется потому, что сидят люди и думают - что у нас есть и что вокруг этого можно придумать", - объясняет Зашев.

Он говорит, что посмотрел данные. И древесина из Латвии - это в основном лес с низкой добавленной стоимостью. Мы продаем свои деревья на паллеты.

"А вот например всё, что связано с IT не требует огромных инвестиций. Латвия имеет, на мой взгляд, и квалифицированных людей, надо просто найти свою нишу и в неё долбить", - считает он.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?
Важно

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины
Важно

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ
Важно

«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ (3)

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

Выбор редакции 11:32

Выбор редакции 0 комментариев

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать?

Важно 11:31

Важно 0 комментариев

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия

Важно 11:27

Важно 0 комментариев

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Выбор редакции 11:26

Выбор редакции 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Важно 11:23

Важно 0 комментариев

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

