И это при сниженной ставке: цена дизеля за неделю поднялась на 3,1%

Согласно опубликованной на этой неделе информации, в Латвии литр 95-го бензина в период с 6 по 12 апреля стоил в среднем 1,833 евро. Неделей ранее его средняя цена составляла 1,838 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,869 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составила 2,12 евро за литр, что является новым рекордом. Неделей ранее средняя цена дизеля составляла 2,056 евро за литр, а еще неделей ранее - 2,048 евро за литр.

По сравнению с началом года (с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года) средняя цена бензина 95-й марки выросла на 21,6%, а дизельного топлива - на 42,3%.

Как сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон о сдерживании роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен топлива на экономику и население. Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с 467 до 396 евро за 1000 литров, а для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать до 30 июня.