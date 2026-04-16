Во вторник бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в программе "1:1" на LTV заявил, что был отстранен от должности после того, как отказался оплатить счет на 4000 евро за пребывание премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") в VIP-зале аэропорта Амстердама.

Он также рассказал, что ранее поступал запрос от Кришьяниса Кариньша оплатить посещение VIP-зала аэропорта его дочерью, которая вместе с семьёй отправилась в США.

Цитсковскис в передаче отметил, что Государственная канцелярия отказалась это оплачивать.

В Государственной канцелярии порталу Delfi сообщили, что получили и оплатили счет за использование VIP-зоны аэропорта тогдашним премьер-министром, его супругой и дочерью в рамках рабочей поездки премьер-министра в США — с 28 июня по 5 июля 2022 года.

"Сумма за использование VIP-зоны аэропорта дочерью премьер-министра — 646,61 евро с НДС — впоследствии была удержана из зарплаты должностного лица", — указали в Госканцелярии.