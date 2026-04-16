Чт, 16. Апреля
Удержали из зарплаты: семья Каринша тоже шиковала в VIP-зоне аэропорта (1)

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 18:41

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

У бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша удержана из зарплаты оплата использования его дочерью VIP-зоны аэропорта, пишет Delfi со ссылкой на Государственную канцелярию.

Во вторник бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в программе "1:1" на LTV заявил, что был отстранен от должности после того, как отказался оплатить счет на 4000 евро за пребывание премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") в VIP-зале аэропорта Амстердама.

Он также рассказал, что ранее поступал запрос от Кришьяниса Кариньша оплатить посещение VIP-зала аэропорта его дочерью, которая вместе с семьёй отправилась в США.

Цитсковскис в передаче отметил, что Государственная канцелярия отказалась это оплачивать.

В Государственной канцелярии порталу Delfi сообщили, что получили и оплатили счет за использование VIP-зоны аэропорта тогдашним премьер-министром, его супругой и дочерью в рамках рабочей поездки премьер-министра в США — с 28 июня по 5 июля 2022 года.

"Сумма за использование VIP-зоны аэропорта дочерью премьер-министра — 646,61 евро с НДС — впоследствии была удержана из зарплаты должностного лица", — указали в Госканцелярии.

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя (1)

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО (1)

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica (1)

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки (1)

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам (1)

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент? (1)

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги (1)

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

