Женщинам в Латвии по-прежнему платят меньше, чем мужчинам. За одинаковую работу

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 14:40

В 2025 году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин в Латвии была на 16,8% ниже, чем у мужчин, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В статистическом управлении отмечают, что разница в среднем почасовом вознаграждении женщин и мужчин в Латвии по-прежнему сохраняется, однако в долгосрочной перспективе наблюдается тенденция к ее сокращению, хотя по сравнению с 2024 годом разрыв увеличился на 2,9 процентного пункта.

Данные ЦСУ показывают, что в 2018 году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин в Латвии была ниже, чем у мужчин, на 19,6%; в 2019 году - на 21,6%, в 2020 году - на 23,2%, в 2021 году - на 15,9%, в 2022 году - на 18,9%, в 2023 году - на 16,4%, а в 2024 году - на 13,9%.

Разницу в оплате труда между мужчинами и женщинами определяют различные социальные и экономические факторы: профессия и должностные обязанности, уровень образования, возраст, опыт работы, количество отработанных часов, а также тенденции спроса и предложения на рынке труда и его структурные изменения, отмечают в ЦСУ, добавляя, что показатель рассчитывается, не исключая влияние этих факторов, чем и можно объяснить причины различий.

В 2025 году наименьший разрыв в оплате труда был в государственном управлении - 3,7%, в сфере транспорта и хранения - 4,1%, в сфере недвижимости - 4,4%, в образовании - 5,2%, в добывающей промышленности - 6%, а также в сфере административных услуг и обслуживания - 6,2%.

В свою очередь, наибольший разрыв в оплате труда женщин и мужчин был в сфере искусства, развлечений и отдыха - 35,1%, в сфере здравоохранения и социальной помощи - 30,5%, в финансовой и страховой деятельности - 29,5%, а также в сфере информационных и коммуникационных услуг - 25,8%.

В частном секторе разница в почасовой оплате труда женщин и мужчин была на 5,3 процентного пункта выше, чем в общественном секторе: соответственно 17,6% и 12,3%.

Женщины, работающие полный рабочий день, зарабатывали на 14,3% меньше, чем мужчины, однако в 2025 году разница между зарплатами работников с полной занятостью сократилась на 5,6 процентного пункта по сравнению с 2024 годом, когда она составляла 19,9%. В то же время разрыв в оплате труда среди занятых неполный рабочий день вырос с 11,2% до 18,8%, или на 7,6 процентного пункта.

В 2025 году наименьшая разница в почасовой оплате труда женщин и мужчин была в возрастной группе до 25 лет (9,3%), а наибольшая - в возрастных группах 45-54 и 35-44 года, где зарплата женщин была на 18% ниже, чем у мужчин.

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

