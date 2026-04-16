Женщинам в Латвии по-прежнему платят меньше, чем мужчинам. За одинаковую работу

В статистическом управлении отмечают, что разница в среднем почасовом вознаграждении женщин и мужчин в Латвии по-прежнему сохраняется, однако в долгосрочной перспективе наблюдается тенденция к ее сокращению, хотя по сравнению с 2024 годом разрыв увеличился на 2,9 процентного пункта.

Данные ЦСУ показывают, что в 2018 году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин в Латвии была ниже, чем у мужчин, на 19,6%; в 2019 году - на 21,6%, в 2020 году - на 23,2%, в 2021 году - на 15,9%, в 2022 году - на 18,9%, в 2023 году - на 16,4%, а в 2024 году - на 13,9%.

Разницу в оплате труда между мужчинами и женщинами определяют различные социальные и экономические факторы: профессия и должностные обязанности, уровень образования, возраст, опыт работы, количество отработанных часов, а также тенденции спроса и предложения на рынке труда и его структурные изменения, отмечают в ЦСУ, добавляя, что показатель рассчитывается, не исключая влияние этих факторов, чем и можно объяснить причины различий.

В 2025 году наименьший разрыв в оплате труда был в государственном управлении - 3,7%, в сфере транспорта и хранения - 4,1%, в сфере недвижимости - 4,4%, в образовании - 5,2%, в добывающей промышленности - 6%, а также в сфере административных услуг и обслуживания - 6,2%.

В свою очередь, наибольший разрыв в оплате труда женщин и мужчин был в сфере искусства, развлечений и отдыха - 35,1%, в сфере здравоохранения и социальной помощи - 30,5%, в финансовой и страховой деятельности - 29,5%, а также в сфере информационных и коммуникационных услуг - 25,8%.

В частном секторе разница в почасовой оплате труда женщин и мужчин была на 5,3 процентного пункта выше, чем в общественном секторе: соответственно 17,6% и 12,3%.

Женщины, работающие полный рабочий день, зарабатывали на 14,3% меньше, чем мужчины, однако в 2025 году разница между зарплатами работников с полной занятостью сократилась на 5,6 процентного пункта по сравнению с 2024 годом, когда она составляла 19,9%. В то же время разрыв в оплате труда среди занятых неполный рабочий день вырос с 11,2% до 18,8%, или на 7,6 процентного пункта.

В 2025 году наименьшая разница в почасовой оплате труда женщин и мужчин была в возрастной группе до 25 лет (9,3%), а наибольшая - в возрастных группах 45-54 и 35-44 года, где зарплата женщин была на 18% ниже, чем у мужчин.