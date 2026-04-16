Фальшивый Solitaire и Discord. Мошенники нашли новые способы выманивать наши деньги

По данным Tele2, фальшивый сайт российского банка продвигается через рекламу на разных интернет-ресурсах, а поддельный Discord распространяют через личные сообщения в соцсетях. Теперь к этим схемам добавилась и маскировка под Solitaire - знакомый и безобидный для многих карточный пасьянс.

Руководитель отдела безопасности Tele2 Александр Богданов заявил, что за последний месяц общее число разных видов мошенничества сократилось на 15%, но масштаб проблемы остаётся высоким. По его словам, только в марте решение предотвратило 21,8 миллиона цифровых угроз. Из них около 6 миллионов были связаны с фишинговыми схемами, где использовались поддельные сайты.