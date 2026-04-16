Рюкзак спас школьника после столкновения c поездом в Риге

Поезд не сбил ребёнка напрямую, а задел его, однако удар оказался сильным. По словам педагогов, часть удара мог принять на себя тяжёлый школьный рюкзак - его отбросило примерно на 30 метров. Мальчик не получил травм головы и позвоночника, но у него диагностированы множественные переломы. Впереди - долгое лечение, постельный режим и реабилитация. В школе надеются, что уже в сентябре он сможет вернуться к занятиям.

«Дежурная сообщила: Кристине, одного из наших учеников сбил поезд! Я сразу выбежала, подбежала к ребёнку и поняла, кто это. Рядом уже дети из четвёртого класса звонили в скорую помощь и полицию. Я спросила, всё ли они сообщили, и сказала не класть трубку. Я стояла и разговаривала с Аусеклисом, чтобы он не засыпал, не закрывал глаза, не двигался и оставался в безопасности», - рассказала заместитель директора школы Кристине Силе.

Свидетелями происшествия стали многие школьники. Одни сразу вызвали экстренные службы, другие побежали за помощью в школу. Классный руководитель связалась с родителями, и до приезда медиков мальчик разговаривал с матерью по телефону. Школа намерена обеспечить психологическую помощь и пострадавшему, и детям, которые всё это видели.

В школе подчёркивают: мальчик не бросился на пути вслепую. Он дождался одного поезда, но не ожидал движения сразу в обе стороны и не обратил внимания, что на светофоре продолжал гореть красный сигнал. Директор Гунтарс Йиргенсонс напомнил, что район у школы давно остаётся опасным: рядом железная дорога, трамвайная линия и оживлённая дорога. Раньше у перехода дежурил отдельный сотрудник, но эту должность сократили из-за нехватки денег.