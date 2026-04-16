Им надо! МИД объяснил, почему госчиновники используют VIP-залы аэропортов

Министерство иностранных дел отмечает, что в международной практике дипломатический иммунитет распространяется на высших должностных лиц стран, что обычно также означает освобождение от стандартных процедур контроля авиационной безопасности. Поэтому перемещение этих лиц в аэропортах в целях безопасности отделяется от общего пассажиропотока с использованием VIP-залов.

Министерство иностранных дел поясняет, что одновременно использование этой услуги во время визитов высокопоставленных должностных лиц необходимо для своевременного прибытия в пункт назначения, например, в случаях, когда насыщенная программа визита и плотный график требуют оперативного доступа к следующему рейсу.

«Необходимость использования данной услуги в зарубежных аэропортах оценивается индивидуально для каждого высокопоставленного государственного чиновника с учетом вопросов безопасности, логистики и других факторов», — подчеркивает Министерство иностранных дел.