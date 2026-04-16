В компании пояснили, что в эту сумму входят исследование, позиционирование бренда, рыночная стратегия, разработка идентичности, образа и коммуникационных материалов, а также этап внедрения. Работа над проектом началась ещё летом прошлого года. В «Latvenergo» утверждают, что старались не тратить деньги там, где это не является приоритетом и хозяйственно не обосновано.

В основе новой визуальной линии - янтарь как символ, который, по версии компании, объединяет страны Балтии и отражает региональную принадлежность, стабильность и устойчивость бренда. При этом название «Elektrum» сохраняется. Меняются цветовая палитра, визуальные материалы, графический язык и единый стиль коммуникации для Латвии с сообщением «Dodam jaudu Latvijai». Новую идентичность также планируют использовать в будущих проектах «Elektrum Next», связанных с ветровыми и солнечными парками.

По данным годового отчёта, в 2024 году консолидированная выручка концерна составила 1,704 млрд евро, а прибыль - 273,65 млн евро. В исходном тексте приведены уже более свежие предварительные показатели за 2025 год: оборот 1,566 млрд евро и прибыль 273,7 млн евро, а у материнской компании - 949,8 млн евро оборота и 190 млн евро прибыли.