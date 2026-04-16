Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
LAT Чт, 16. Апреля Завтра: Alfs, Bernadeta, Mintauts
Доступность

У вас дорогое электричество? А Elektrum тратит 64 тысячи евро на новый образ (1)

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 15:45

Новости Латвии 1 комментариев

«Latvenergo» инвестирует 64 000 евро в обновление визуальной идентичности, логотипа и слогана торговой марки «Elektrum». Об этом компания сообщила через Līga LETA, отдельно подчеркнув, что речь идёт не о полной смене бренда, а о его обновлении. Все изменения будут внедряться постепенно и в течение более длительного периода.

В компании пояснили, что в эту сумму входят исследование, позиционирование бренда, рыночная стратегия, разработка идентичности, образа и коммуникационных материалов, а также этап внедрения. Работа над проектом началась ещё летом прошлого года. В «Latvenergo» утверждают, что старались не тратить деньги там, где это не является приоритетом и хозяйственно не обосновано.

В основе новой визуальной линии - янтарь как символ, который, по версии компании, объединяет страны Балтии и отражает региональную принадлежность, стабильность и устойчивость бренда. При этом название «Elektrum» сохраняется. Меняются цветовая палитра, визуальные материалы, графический язык и единый стиль коммуникации для Латвии с сообщением «Dodam jaudu Latvijai». Новую идентичность также планируют использовать в будущих проектах «Elektrum Next», связанных с ветровыми и солнечными парками.

По данным годового отчёта, в 2024 году консолидированная выручка концерна составила 1,704 млрд евро, а прибыль - 273,65 млн евро. В исходном тексте приведены уже более свежие предварительные показатели за 2025 год: оборот 1,566 млрд евро и прибыль 273,7 млн евро, а у материнской компании - 949,8 млн евро оборота и 190 млн евро прибыли.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО
Важно

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО (1)

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам
Важно

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам (1)

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»
Важно

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя (1)

Важно 21:32

Важно 1 комментариев

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО (1)

Важно 21:10

Важно 1 комментариев

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica (1)

Важно 21:02

Важно 1 комментариев

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки (1)

ЧП и криминал 21:00

ЧП и криминал 1 комментариев

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам (1)

Важно 20:50

Важно 1 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент? (1)

Выбор редакции 20:37

Выбор редакции 1 комментариев

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги (1)

Важно 20:25

Важно 1 комментариев

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

