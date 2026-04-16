Ключевой элемент кошачьего аппетита: почему хвостатые порой капризничают по поводу еды

Профессор Масао Миядзаки из Университета Иватэ провёл серию экспериментов с 12 кошками. После 16 часов без еды животные в среднем съедали лишь около трети небольшой порции (примерно 20 граммов), и только четыре кошки за всё время хотя бы раз полностью опустошили миску. Однако стоило изменить корм — даже на менее любимый — как потребление заметно увеличивалось.

Ключевой эксперимент показал, что решающим фактором может быть именно запах. Учёные оставляли корм прежним, но добавляли к нему другой аромат через отверстия в разделённой миске. Этого оказалось достаточно, чтобы кошки начинали есть больше.

Химический анализ подтвердил: разные корма имеют уникальные сочетания летучих соединений, формирующих запах. Постоянное воздействие одного и того же аромата между кормлениями снижает аппетит, тогда как его смена помогает поддерживать интерес к пище.

В норме домашние кошки едят 6–7 раз в день небольшими порциями, и, как выяснилось, этот ритм связан с сенсорными механизмами. Для владельцев это означает, что разнообразие запахов, а не увеличение порций или калорийности, может помочь вернуть аппетит привередливым, пожилым или больным питомцам.

Обоняние играет ключевую роль в пищевом поведении кошек: решение о том, есть или нет, принимается в результате быстрого взаимодействия между носом и мозгом, а не только на основе чувства голода.