Из общего числа нарушений 408 случаев выявили экипажи при остановке автомобилей - по ним начаты административные процессы. Ещё 1384 нарушения зафиксировали технические средства без остановки транспорта. По сравнению с 2025 годом нарушений стало немного больше: год назад полиция выявила 393 случая при остановке, а технические средства - 1107.

Больше всего нарушителей, остановленных полицией, было в Рижском регионе - 110. Далее Курземе - 109, Видземе - 77, Латгале - 60, Земгале - 52. В ряде случаев водителям назначили запрет на управление.

Самого быстрого водителя зафиксировали около 20.00 в Вентспилсском крае на трассе A10: BMW ехал 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч в направлении от Угале к Попе. За такое превышение предусмотрен штраф 720-960 евро и запрет на управление на девять месяцев.

Запрет на управление на 12 месяцев назначили мотоциклисту, который вечером ехал по Риге по Краста иела со скоростью 109 км/ч при разрешённых 50 км/ч. За это предусмотрен штраф 700-880 евро и запрет на управление на 12 месяцев.

Отдельные случаи зафиксировали и фотордары: в Риге на Виестура проспекте Opel ехал 93 км/ч при разрешённых 50 км/ч. Вне населённого пункта на трассе A7 BMW ехал 127 км/ч при разрешённых 90 км/ч.