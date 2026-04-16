Браже призвала не пускать Россию ни на один международный форум

Браже выразила соболезнования украинской стороне и осудила ночную атаку России дронами и ракетами, в результате которой погибли по меньшей мере 18 человек и более 100 получили ранения. Министр подчеркнула, что Латвии и Украине важно действовать вместе в ООН и других международных организациях, чтобы не допустить «легитимизации» России на международной арене.

Мариана Беца поблагодарила Латвию за поддержку и согласилась с позицией Браже, отметив, что «красные ковры» для России недопустимы. По её словам, неприемлемо, чтобы агрессор, который ежедневно продолжает действия против гражданских, возвращался в международные организации, а ночные удары стали очередным подтверждением, что Россия не хочет мира.

Во время встречи Браже также проинформировала украинскую сторону о работе Латвии в ООН, включая проведение трёх экстренных заседаний Совета Безопасности по Украине и созыв заседания Генассамблеи, а также о планах Латвии на президентство в ноябре. Стороны обсудили необходимость сохранять подход «мир через силу» - продолжать долгосрочную военную, политическую и экономическую поддержку Украины и усиливать давление на Россию санкциями и международной изоляцией.