857 евро за метр! Рига протянет велодорожку от Железнодорожного моста до Вантового за 1,3 миллиона

Проект предусматривает велодорожку, отделённую и от автотранспорта, и от пешеходного потока. Как указано в информации для депутатов, это будет продолжение маршрута Дарзини - Центр.

Цель проекта - расширить сеть велоинфраструктуры в центре Риги: создать новый велосвязующий участок между Старой Ригой и уже построенной велоинфраструктурой в районе Центрального рынка, а также улучшить доступ к Рижскому международному автовокзалу и Центральному железнодорожному вокзалу со стороны Старой Риги, Каменного моста и Вантового моста.

Если исходить из расстояния между мостами в 1,5 километра, один метр будущей велодорожки обойдётся примерно в 857 евро (1 285 710 евро / 1500 м). Отметим, что то велодорожка всего в три раза дешевле квадратроного метра квартиры в рижской новостройке. Средняя цена предложения в новых проектах Риги (середина 2025) - 2396 EUR/м².

Для реализации проекта проводили конкурс, победителем стала SIA Pillar Contractor. По данным Firmas.lv, уставный капитал Pillar Contractor - 1 500 000 евро, компания принадлежит AS AmberStone Group, а конечный бенефициар - Ника Берне. В 2024 году оборот предприятия составил 43,10 миллиона евро, прибыль - 1,2 миллиона евро.