Футболисток испугала война. Турнир Tallinn Girls Cup отменили

Идея турнира для возрастных категорий U14 и U15 появилась после успешного выступления таллиннской «Флоры» на IberCup в Португалии. На соревнования успели зарегистрироваться несколько европейских клубов, а возможность поездки в Эстонию рассматривали команды из Сингапура и Дубая.

По словам Хунта, часть участников отказалась, сославшись на геополитическую ситуацию - в том числе на войну в Иране и недавние атаки Украины по российским нефтяным терминалам на Балтийском море. Он не уточнил, клубы каких стран отказались, но рассказал, что один немецкий клуб задавал вопрос: «Насколько плоха ситуация с Россией?»

Организатор отметил, что у родителей в других странах тревожность могла усилиться из за сообщений СМИ об ухудшении международной обстановки. В зарубежную прессу, по его словам, попали и новости из самой Эстонии о нескольких дронах, залетевших на её территорию. Команды получали вопросы от обеспокоенных родителей, и это тоже повлияло на решение.

Дополнительно клубы ссылались на то, что из за международных конфликтов возможностей для путешествий стало меньше, а цены на авиабилеты заметно выросли.

В запланированные даты организаторы намерены провести футбольный лагерь, и некоторые команды, например из Кипра и Финляндии, рассматривают возможность приехать уже для участия в нём. Хунт добавил, что турнир хотели бы провести летом 2027 года, но если войны продолжатся, организовать подобное международное соревнование будет очень сложно.

Tallinn Girls Cup не аффилирован с УЕФА или ФИФА и готовился энтузиастами при поддержке Эстонского футбольного союза, мэрии Таллинна и ФК «Флора».