Дело о взятке в 2,1 млн евро. RNP оштрафован на 124 000 евро (1)

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 18:27

Важно

Рижский окружной суд продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором предприниматель Игорь Трубко обвиняется в предложении взятки 2,1 миллиона евро бывшему руководителю фракции «Par/Progresīvie» в Рижской думе Мартиньшу Коссовичу. Следующее заседание назначено на 29 сентября в 13.00, выяснило агентство LETA. Осенью в суде планируют продолжить прения защитников.

Ранее представитель «Rīgas namu apsaimniekotāja» Даце Тимермане просила возобновить судебное следствие, утверждая, что в досудебном процессе и показаниях свидетелей были неточности. Суд отклонил ходатайство, указав, что новых доказательств не получено и оснований возобновлять следствие нет.

Ранее Экономический суд признал Трубко виновным и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам реального лишения свободы. Приговор обжалован. Суд первой инстанции также запретил Трубко на пять лет заниматься любой коммерческой деятельностью и назначил штраф компании «Rīgas namu pārvaldnieks» в размере 200 минимальных зарплат - 124 000 евро.

До вступления приговора в силу суд оставил без изменений применённые к Трубко меры пресечения - обязанность сообщать о смене места жительства и запрет выезда из страны. Также сохранён арест недвижимости на улице Эмилии Беняминьш 5 в Риге для обеспечения исполнения взыскания.

Ранее СГБ сообщало, что, по собранным доказательствам, взятку предлагали для того, чтобы представляемая предпринимателем компания выиграла концессионный конкурс и получила в управление часть домов, которые обслуживает муниципальное предприятие RNP. По данным дела, Трубко указывал Коссовичу, какие условия конкурса были бы выгодны «Rīgas namu apsaimniekotājam». Коссович сообщал журналистам, что проинформировал СГБ о предложении взятки.

Компания «Rīgas namu apsaimniekotājs» весной 2021 года предлагала в экспериментальном порядке взять на обслуживание отдельные дома RNP - речь шла о 60 домах с хорошими накоплениями. По данным Firmas.lv, Трубко с весны 2018 года был председателем правления компании, а с мая 2023 года является председателем совета и остаётся её косвенным совладельцем.

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО
А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»
Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»

«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста
«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

Загрузка

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

