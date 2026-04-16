Ранее представитель «Rīgas namu apsaimniekotāja» Даце Тимермане просила возобновить судебное следствие, утверждая, что в досудебном процессе и показаниях свидетелей были неточности. Суд отклонил ходатайство, указав, что новых доказательств не получено и оснований возобновлять следствие нет.

Ранее Экономический суд признал Трубко виновным и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам реального лишения свободы. Приговор обжалован. Суд первой инстанции также запретил Трубко на пять лет заниматься любой коммерческой деятельностью и назначил штраф компании «Rīgas namu pārvaldnieks» в размере 200 минимальных зарплат - 124 000 евро.

До вступления приговора в силу суд оставил без изменений применённые к Трубко меры пресечения - обязанность сообщать о смене места жительства и запрет выезда из страны. Также сохранён арест недвижимости на улице Эмилии Беняминьш 5 в Риге для обеспечения исполнения взыскания.

Ранее СГБ сообщало, что, по собранным доказательствам, взятку предлагали для того, чтобы представляемая предпринимателем компания выиграла концессионный конкурс и получила в управление часть домов, которые обслуживает муниципальное предприятие RNP. По данным дела, Трубко указывал Коссовичу, какие условия конкурса были бы выгодны «Rīgas namu apsaimniekotājam». Коссович сообщал журналистам, что проинформировал СГБ о предложении взятки.

Компания «Rīgas namu apsaimniekotājs» весной 2021 года предлагала в экспериментальном порядке взять на обслуживание отдельные дома RNP - речь шла о 60 домах с хорошими накоплениями. По данным Firmas.lv, Трубко с весны 2018 года был председателем правления компании, а с мая 2023 года является председателем совета и остаётся её косвенным совладельцем.