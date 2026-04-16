Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

В заявлении государственного служащего Мартиньш Фелсс указал, что снимает квартиру в Риге, но владеет землей и зданием в Крустпилсе.

Его доход составил почти 80 000 евро, из которых 67 400 — за работу в Сейме, но более 10 000 евро он получил в качестве пособий. Долги Фелсса превышают 108 000 евро.

Интересно, что теперь у депутата две машины: Škoda Octavia 2021 года выпуска, приобретенная в 2022 году, и Škoda Karoq 2018 года выпуска, купленная в прошлом году.

Более того, прошлогодняя покупка оказалась для него очень выгодной, поскольку автомобиль перешел в собственность Мартиньша всего за один цент.