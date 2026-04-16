Азиатов вёз гражданин Молдовы: пограничники задержали трёх перевозчиков нелегалов

В ходе проверки полученной от полиции информации пограничники обнаружили микроавтобус марки "Volkswagen Kombi", который направлялся из Каунатской волости Резекненского края в сторону Варкляны.

Пограничники в ходе преследования остановили транспортное средство, которым управлял гражданин Молдовы. При проверке автомобиля обнаружилось, что в салоне находятся десять лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и разрешений на пребывание в Латвии.

Восемь человек были возвращены к границе с Белоруссией, а еще двум требовалась медицинская помощь, поэтому они были доставлены в медицинское учреждение.

В тот же день при проверке полученной информации пограничники остановили в Константиновской волости Краславского края автомобиль "Audi", а сотрудники Государственной полиции - автомобиль "Opel" в Истрской волости Лудзенского края, которыми управляли граждане Латвии.

При проверке автомобилей было установлено, что в каждом из них находятся по шесть лиц азиатского происхождения без действительных документов, виз и разрешений на пребывание. Все 12 человек были возвращены к границе с Белоруссией.

В отношении перевозчиков нелегальных мигрантов начаты уголовные процессы.

В этом году ГПО возбудила уже 17 уголовных процессов против девяти человек за незаконную перевозку нелегальных мигрантов и содействие их незаконному пребыванию в Латвии. В прошлом году было начато 122 уголовных процесса против 88 лиц.

Как сообщалось, в этом году предотвращены попытки 1097 лиц незаконно пересечь границу Латвии и Белоруссии.