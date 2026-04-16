7 средств, которые должны быть в уходе каждой женщины

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 14:24

Эффективность домашнего ухода зависит не от количества баночек на полке. Важно понимать логику их применения: что, зачем и в какой последовательности наносить. С этим не будет особых трудностей, если внимательно разобраться, что к чему. Этим и предлагаем заняться. Ваша кожа будет благодарна за такой уход!

Зачем коже системный подход к уходовым процедурам?

Кожа выполняет одновременно несколько задач: защищает от бактерий, обновляется, удерживает влагу. Чтобы поддержать ее, одного универсального крема недостаточно. Уход должен закрывать все физиологические потребности кожи. А для этого и нужно максимум внимания уделить своему арсеналу уходовых продуктов.

Мы составили базовый минимум. Этот перечень вполне можно дополнять, переделывать или корректировать под себя.

Гидрофильное масло – смывать косметику и SPF

Это смесь масел и эмульгаторов, которая при контакте с водой превращается в легкое молочко. В отличие от мицеллярной воды, масло лучше растворяет жиростойкие текстуры: плотные тональные кремы и SPF-фильтры. Оно буквально вытягивает грязь из пор.

Гидрофильное масло используют каждый день вечером, если вы наносили макияж или солнцезащиту. Если нет, не обязательно. Средство наносят на сухую кожу, массируют и смывают водой.

Масло подходит любой коже, даже жирной. Если хотите что-то полегче, можно заменить мицеллярной водой. Но не забывайте, что ее тоже нужно смывать.

Гель или пенка на водной основе – для глубокого очищения

Второй этап очищения нужен, чтобы полностью вымыть остатки косметических средств и пота. Наносить мицеллярку или гидрофильное масло два раза бесполезно – они борются с другим типом загрязнений. Без дополнительного этапа очищения поры забиваются, вызывая воспаления.

При выборе очищающего средства учитывайте тип кожи:

сухая – кремовые пенки или молочко с низким pH;

жирная – гели для умывания.

Бытует мнение, что вода и гели сушат лицо, но проблема обычно в агрессивном составе. Выбирайте продукты без агрессивных сульфатов. Умываться со средством нужно ежедневно вечером, а обладательницам жирного типа – и утром.

Тонер – для быстрого восстановления баланса

Нужен всем, кто чувствует стянутость сразу после умывания. Это средство «запирает» влагу внутри после контакта кожи с жесткой водопроводной водой.

Многие до сих пор путают тонер с тоником. Разница в следующем:

Тоник – средство европейского ухода. Он нужен для дополнительного очищения, часто имеет подсушивающий эффект.

Тонер – средство азиатского ухода. Он направлен на мгновенное увлажнение.

Наносить тонер нужно дважды в день, утром и вечером, сразу после умывания на влажное лицо. Без него можно обойтись, если ваша пенка очень мягкая, а кожа идеально сбалансирована.

Увлажняющее средство – борьба с обезвоженностью любого типа кожи

Увлажнение необходимо всем. Когда кожа теряет влагу, она начинает вырабатывать больше себума. Это приводит к закупорке пор и появлению жирного блеска.

Правильно подобранное средство успокаивает сальные железы и удерживает воду внутри. Это может быть:

эмульсия – для жирной или комбинированной кожи;

крем с маслами и керамидами – для сухой кожи.

Наносить увлажнение нужно дважды в день. Утром – как базу, и вечером – для восстановления после очищения.

Мягкий эксфолиант – обновление без травм

Помогает убрать ороговевшие клетки. Если этот слой вовремя не убирать, он перекрывает доступ кислороду и мешает работать вашим кремам.

Для домашнего ухода подходят:

Кислотные пилинги или тоники. Жидкие средства с AHA (для сияния) или BHA (от черных точек). Их наносят ватным диском или как маску на 5–10 минут.

Энзимная пудра. Порошок, который при смешивании с водой превращается в пенку. Это самый мягкий вариант для чувствительной кожи.

Используйте такие средства 1–2 раза в неделю вечером после умывания. Этого достаточно, чтобы кожа стала гладкой, а сыворотки проникали глубже.

Активы (сыворотки) – прицельное решение конкретных проблем

Продукты с высокой концентрацией активных веществ. Активы подбираются под конкретные запросы:

пептиды – для упругости;

ниацинамид – для улучшения цвета;

гиалуроновая кислота – от стянутости.

Наносите 2–3 капли на очищенное лицо (после тонера) утром или вечером. Обязательно «закрывайте» сыворотку кремом, чтобы запечатать активы внутри.

Ночной уход – восстановление в период отдыха

Ночью кожа нуждается в регенерации. При этом дневной крем использовать ночью нежелательно: в нем могут быть лишние и SPF-фильтры и матирующие компоненты. Ночные средства к тому же еще и более плотные по текстуре.

Крем – не единственный продукт, который можно наносить на ночь. Если кожа сильно обезвожена, 2–3 раза в неделю используйте несмываемую ночную маску. Она работает как интенсивный компресс.

Что важно помнить

Главное правило – не вводить все средства одновременно. Начните с очищения и увлажнения, постепенно добавляя активы. Помните, что регулярность важнее количества банок на полке.