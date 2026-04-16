В стиле панк: шведка планирует удивить народ на чемпионате по имитации криков чаек. ВИДЕО

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 14:37

Всюду жизнь 0 комментариев

36-летняя жительница Швеции Мария Линдеберг готовится к необычным соревнованиям — чемпионату Европы по имитации крика чаек, который пройдёт в ближайшие выходные в бельгийском прибрежном городе Де‑Панне.

Мария активно тренируется перед поездкой, а её сценический образ готовит подруга — это будет костюм чайки в стиле панк. На чемпионате оценивают не только точность имитации крика птицы, но и внешний вид, поэтому все участники выступают в тематических костюмах.

Европейский чемпионат по «крику чаек» проводится ежегодно и привлекает участников со всего континента. В прошлом году в соревнованиях приняли участие около 70 человек из 13 стран, а победительницей во взрослой категории стала представительница Дании Анна Брюнальд.

Состязания проходят в нескольких категориях — для детей, взрослых и групп. Жюри оценивает не только звук, но и поведение участников, их способность правдоподобно копировать движения и повадки птиц.

Организаторы отмечают, что у необычного конкурса есть и серьёзная цель — улучшить отношение людей к чайкам и привлечь внимание к проблемам сохранения их среды обитания.

Для Марии Линдеберг предстоящий чемпионат станет возможностью не только проверить свои навыки, но и выделиться среди десятков участников необычным образом — панк-чайкой, которая, возможно, станет одной из самых ярких участниц соревнований.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам
Рюкзак спас школьника после столкновения c поездом в Риге
«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста
«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

