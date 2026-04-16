В стиле панк: шведка планирует удивить народ на чемпионате по имитации криков чаек. ВИДЕО

Мария активно тренируется перед поездкой, а её сценический образ готовит подруга — это будет костюм чайки в стиле панк. На чемпионате оценивают не только точность имитации крика птицы, но и внешний вид, поэтому все участники выступают в тематических костюмах.

Европейский чемпионат по «крику чаек» проводится ежегодно и привлекает участников со всего континента. В прошлом году в соревнованиях приняли участие около 70 человек из 13 стран, а победительницей во взрослой категории стала представительница Дании Анна Брюнальд.

Состязания проходят в нескольких категориях — для детей, взрослых и групп. Жюри оценивает не только звук, но и поведение участников, их способность правдоподобно копировать движения и повадки птиц.

Организаторы отмечают, что у необычного конкурса есть и серьёзная цель — улучшить отношение людей к чайкам и привлечь внимание к проблемам сохранения их среды обитания.

Для Марии Линдеберг предстоящий чемпионат станет возможностью не только проверить свои навыки, но и выделиться среди десятков участников необычным образом — панк-чайкой, которая, возможно, станет одной из самых ярких участниц соревнований.