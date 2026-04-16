Весна! Фонтаны Риги снова бьют

В мэрии уточнили, что плавающий фонтан в канале у Бастейкалнса, а также фонтан в пруду усадьбы Мазюмправа должны начать работу до конца недели. Техническое состояние всех фонтанов и качество воды контролируются регулярно, а замеры загрязнения проводятся как минимум раз в неделю.

В течение сезона фонтаны, расположенные в закрытых, так называемых бродильных бассейнах, будут регулярно очищать. Сотрудники обслуживающей компании также реагируют на сообщения жителей о возможном загрязнении на объектах.

Рижская дума отдельно напомнила жителям, особенно семьям с детьми, что к фонтанам и таким бассейнам нужно относиться бережно: не бросать в воду посторонние предметы, не пускать туда собак и не разрешать детям играть в загрязнённой воде.