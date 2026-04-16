В самоуправлении пояснили, что все родители, которые успели завершить регистрацию, уже получили письма на электронную почту. В них указано, получил ли ребёнок место в лагере или был включён в очередь ожидания.

Изначально через портал можно было записаться в 40 лагерей, рассчитанных в общей сложности на 1200 участников. Всего же летом, включая закрытые лагеря, при софинансировании самоуправления планируется провести 175 лагерей для 6661 участника.

В Рижской думе также сообщили, что в мае откроется запись в лагеря, которые организуют неправительственные организации, а также на занятия свободного времени в образовательных учреждениях.

По данным Центрального статистического управления, в 2024/2025 учебном году в общеобразовательных школах Риги учились более 77 000 школьников.