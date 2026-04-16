Чт, 16. Апреля
Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать? (1)

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 11:31

Важно

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Жители сходят с ума от поведения своей соседки: женщина стучит по стенам, полу и батареям, а также кричит, нарушая покой как днем, так и ночью.

По словам одного из местных жителей, она также недавно повредила его автомобиль, припаркованный рядом с домом. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что это сделала соседка. Владелец автомобиля сообщил об инциденте в полицию.

Другой житель рассказал, что соседи вызывали полицию из-за невыносимого поведения соседки, но полицейские, прибывшие на место, заявили, что ничего нельзя сделать.

Сказали, что человека могут принудительно госпитализировать, если он подвергает опасности себя и/или других, рассказал в программе один из жильцов дома, пересказывая слова полицейских. Он считает, что своим поведением соседка реально подвергает опасности жильцов. Он также подчеркнул, что жильцы дома не хотят ждать какого-либо совершенно драматического события и не понимают, почему её нельзя госпитализировать.

Сама женщина рассказала, что страдает шизофренией, но уже давно не принимает лекарства.

В Национальном центре психического здоровья в Риге, на улице Твайка, заявили, что такое поведение женщины действительно опасно и что её следует госпитализировать даже без её согласия. 

Комментарии (1)

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины
«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?
Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии (1)

Важно 1 комментариев

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка? (1)

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия (1)

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию (1)

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины (1)

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО) (1)

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

