Жители сходят с ума от поведения своей соседки: женщина стучит по стенам, полу и батареям, а также кричит, нарушая покой как днем, так и ночью.

По словам одного из местных жителей, она также недавно повредила его автомобиль, припаркованный рядом с домом. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что это сделала соседка. Владелец автомобиля сообщил об инциденте в полицию.

Другой житель рассказал, что соседи вызывали полицию из-за невыносимого поведения соседки, но полицейские, прибывшие на место, заявили, что ничего нельзя сделать.

Сказали, что человека могут принудительно госпитализировать, если он подвергает опасности себя и/или других, рассказал в программе один из жильцов дома, пересказывая слова полицейских. Он считает, что своим поведением соседка реально подвергает опасности жильцов. Он также подчеркнул, что жильцы дома не хотят ждать какого-либо совершенно драматического события и не понимают, почему её нельзя госпитализировать.

Сама женщина рассказала, что страдает шизофренией, но уже давно не принимает лекарства.

В Национальном центре психического здоровья в Риге, на улице Твайка, заявили, что такое поведение женщины действительно опасно и что её следует госпитализировать даже без её согласия.