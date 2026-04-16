Силиня назвала airBaltic двигателем роста Латвии и назначила Швинку «стрелочником»

Силиня подчеркнула, что, когда жители Латвии рассказывают о стране друзьям и знакомым за рубежом, в числе преимуществ часто называют хорошую связанность и airBaltic. Именно поэтому, по её мнению, авиакомпания важна не только как перевозчик, но и как фактор инвестиционной привлекательности и общего экономического развития.

Премьер также заявила, что airBaltic «производит экономический рост» и помогает привлекать инвесторов, для которых особенно важна связь Риги с другими странами. На этом фоне она призвала смотреть на компанию шире, чем просто на налоговые поступления.

Одновременно Силиня уточнила, что 30 миллионов евро - это лишь максимальный размер краткосрочного займа, и вся сумма не будет передана сразу. Средства планируется выдавать поэтапно, по конкретным критериям надзора и под чётко определённые цели.

При этом премьер предупредила: если план возврата займа не сработает, появятся основания требовать политической ответственности министра сообщения Атиса Швинки и его отставки.