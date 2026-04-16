Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica

В RB Rail поясняют, что анализ оценивает фактические расходы Эстонии, Латвии и Литвы на стройке с учётом налоговой отдачи. В компании отмечают: расчёт может занижать эффект, потому что не учитывает, как работники тратят зарплаты в местной экономике.

RB Rail смоделировала три сценария финансирования. В консервативном варианте доля конечных расходов стран оценивается примерно в 22% для Эстонии, 21% для Латвии и 36% для Литвы от общей стоимости проекта - при условии, что из следующего бюджета ЕС проект получит в 1,5 раза больше средств, чем ранее по EISI, а остальное покроют национальные бюджеты. В смешанном, который в RB Rail считают наиболее вероятным, предполагается привлечение дополнительных источников: Эстония - средства Фонда восстановления ЕС и доходы от торговли квотами, Латвия - возможное применение модели ГЧП для отдельных участков, Литва - комбинацию источников. Тогда нетто-расходы во время строительства могут снизиться до примерно 7% для Эстонии, 4% для Латвии и 13% для Литвы.

Председатель правления RB Rail Марко Кивила заявил: «Эта аналитика, хотя и основана на допущениях, обеспечивает единый подход и сопоставимые результаты, подтверждая, что проект фискально осуществим во всех трёх сценариях». Председатель совета RB Rail Матисс Пеэгле добавил, что оценки показывают: в оптимистичном сценарии при финансировании 85% затрат со стороны ЕС прямые налоговые поступления могут превысить вклад государств в период строительства, но RB Rail подчёркивает, что такой вариант маловероятен, поскольку не все расходы считаются подходящими для финансирования фондами ЕС.

Rail Baltica предусматривает строительство линии европейской колеи 1435 мм от Таллина до границы Литвы и Польши. В странах Балтии планируется 870 километров новой линии, максимальная скорость поездов - 240 километров в час. Анализ охватывает только этап строительства и не включает затраты на эксплуатацию и обслуживание, а также закупку подвижного состава.