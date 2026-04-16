Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 21:02

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

В RB Rail поясняют, что анализ оценивает фактические расходы Эстонии, Латвии и Литвы на стройке с учётом налоговой отдачи. В компании отмечают: расчёт может занижать эффект, потому что не учитывает, как работники тратят зарплаты в местной экономике.

RB Rail смоделировала три сценария финансирования. В консервативном варианте доля конечных расходов стран оценивается примерно в 22% для Эстонии, 21% для Латвии и 36% для Литвы от общей стоимости проекта - при условии, что из следующего бюджета ЕС проект получит в 1,5 раза больше средств, чем ранее по EISI, а остальное покроют национальные бюджеты. В смешанном, который в RB Rail считают наиболее вероятным, предполагается привлечение дополнительных источников: Эстония - средства Фонда восстановления ЕС и доходы от торговли квотами, Латвия - возможное применение модели ГЧП для отдельных участков, Литва - комбинацию источников. Тогда нетто-расходы во время строительства могут снизиться до примерно 7% для Эстонии, 4% для Латвии и 13% для Литвы.

Председатель правления RB Rail Марко Кивила заявил: «Эта аналитика, хотя и основана на допущениях, обеспечивает единый подход и сопоставимые результаты, подтверждая, что проект фискально осуществим во всех трёх сценариях». Председатель совета RB Rail Матисс Пеэгле добавил, что оценки показывают: в оптимистичном сценарии при финансировании 85% затрат со стороны ЕС прямые налоговые поступления могут превысить вклад государств в период строительства, но RB Rail подчёркивает, что такой вариант маловероятен, поскольку не все расходы считаются подходящими для финансирования фондами ЕС.

Rail Baltica предусматривает строительство линии европейской колеи 1435 мм от Таллина до границы Литвы и Польши. В странах Балтии планируется 870 километров новой линии, максимальная скорость поездов - 240 километров в час. Анализ охватывает только этап строительства и не включает затраты на эксплуатацию и обслуживание, а также закупку подвижного состава.

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

Загрузка

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

