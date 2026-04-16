«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

МО РФ утверждает, что в конце марта руководство ряда стран ЕС приняло решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России и расширения финансирования расположенных на территории европейских стран предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.

"Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", - говорится в сообщении российского министерства, в котором подчеркивается, что удары по России с применением произведенных Европой дронов "ведет к непредсказуемым последствиям".

"Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран", - заявили в министерстве.

В опубликованном списке указано 11 филиалов, как утверждается, "украинских компаний, производящих дроны и комплектующие". Среди них - предприятия, якобы расположенные в британских Милденхолле, Лестере и Лондоне, датском Стевринге, немецком Мюнхене, латвийской Риге, литовском Вильнюсе, нидерландском Хенгело, польских Мелеце и Тарнуве, а также в чешской Праге.

Среди зарубежных предприятий, которые производят, как утверждается, БПЛА и комплектующие для них, перечислены координаты 10 компаний в Германии, Испании, Италии, а также Чехии, Израиле и Турции.

"Приятных снов, европейские партнеры!"

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент страны Дмитрий Медведев заявил, что этот список "надо воспринимать как список потенциальных целей для ВС РФ". Об этом он написал в сообщении на платформе X.

"Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских вооруженных сил", - "объяснил" Медведев.

"Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность будет зависеть от развития ситуации", - добавил бывший российский президент, ехидно пожелав на прощание: "Приятных снов, европейские партнеры!"

С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину европейские страны оказывают Киеву широкую финансовую и военную помощь, поставляя ВСУ системы вооружений и боеприпасы.