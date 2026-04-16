«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Euronews 16 апреля, 2026 11:23

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

МО РФ утверждает, что в конце марта руководство ряда стран ЕС приняло решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России и расширения финансирования расположенных на территории европейских стран предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.

"Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", - говорится в сообщении российского министерства, в котором подчеркивается, что удары по России с применением произведенных Европой дронов "ведет к непредсказуемым последствиям".

"Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран", - заявили в министерстве.

В опубликованном списке указано 11 филиалов, как утверждается, "украинских компаний, производящих дроны и комплектующие". Среди них - предприятия, якобы расположенные в британских Милденхолле, Лестере и Лондоне, датском Стевринге, немецком Мюнхене, латвийской Риге, литовском Вильнюсе, нидерландском Хенгело, польских Мелеце и Тарнуве, а также в чешской Праге.

Среди зарубежных предприятий, которые производят, как утверждается, БПЛА и комплектующие для них, перечислены координаты 10 компаний в Германии, Испании, Италии, а также Чехии, Израиле и Турции.

"Приятных снов, европейские партнеры!"

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент страны Дмитрий Медведев заявил, что этот список "надо воспринимать как список потенциальных целей для ВС РФ". Об этом он написал в сообщении на платформе X.

"Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских вооруженных сил", - "объяснил" Медведев.

"Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность будет зависеть от развития ситуации", - добавил бывший российский президент, ехидно пожелав на прощание: "Приятных снов, европейские партнеры!"

С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину европейские страны оказывают Киеву широкую финансовую и военную помощь, поставляя ВСУ системы вооружений и боеприпасы.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ
«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ (3)

В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?
В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии
«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

