Только не из Белоруссии: Росликову запретили участвовать в заседаниях РД дистанционно

© LETA 16 апреля, 2026 08:14

Важно 0 комментариев

Уехавший в Белоруссию депутат Рижской думы Алексей Росликов ("Стабильности!") вчера принял участие в заседании комитета Рижской думы по городскому развитию дистанционно.

В дебатах депутат не участвовал, при голосовании по каждому вопросу воздержался.

Связаться с Росликовым по телефону агентству ЛЕТА по-прежнему не удается.

Позже вечером мэр Риги Виестур Клейнбергс в социальных сетях заявил, что впредь Росликову будет запрещено участвовать в заседаниях самоуправления дистанционно. "Учитывая, что Росликов сам подтвердил, что находится в Белоруссии и оттуда сегодня пытался подключиться к заседанию комитета, в дальнейшем по моему распоряжению ему будет запрещено дистанционное участие".

"Подключение к работе самоуправления из стран, не являющихся членами Европейского союза и НАТО, недопустимо", - заявил политик. "Если Росликов захочет подключиться легальным образом, это будет возможно только из учреждения лишения свободы в Латвии".

Ранее Клейнбергс заявлял, что в случае неучастия Росликова в заседаниях Рижской думы может быть аннулирован его депутатский мандат.

"При необходимости мы проведем оценку ситуации: если в течение трех месяцев без уважительной причины депутат пропустит более половины очередных заседаний думы, его полномочия могут быть аннулированы думой или министром умного управления и регионального развития", - пояснил мэр Риги.

Как сообщалось, Рижский городской суд Латгальского предместья решил изменить меру пресечения выехавшему в Белоруссию депутату Рижской думы, бывшему лидеру партии "Стабильности!" Росликову на арест.
 

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?
«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ
«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии
«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать?

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

