Только не из Белоруссии: Росликову запретили участвовать в заседаниях РД дистанционно

В дебатах депутат не участвовал, при голосовании по каждому вопросу воздержался.

Связаться с Росликовым по телефону агентству ЛЕТА по-прежнему не удается.

Позже вечером мэр Риги Виестур Клейнбергс в социальных сетях заявил, что впредь Росликову будет запрещено участвовать в заседаниях самоуправления дистанционно. "Учитывая, что Росликов сам подтвердил, что находится в Белоруссии и оттуда сегодня пытался подключиться к заседанию комитета, в дальнейшем по моему распоряжению ему будет запрещено дистанционное участие".

"Подключение к работе самоуправления из стран, не являющихся членами Европейского союза и НАТО, недопустимо", - заявил политик. "Если Росликов захочет подключиться легальным образом, это будет возможно только из учреждения лишения свободы в Латвии".

Ранее Клейнбергс заявлял, что в случае неучастия Росликова в заседаниях Рижской думы может быть аннулирован его депутатский мандат.

"При необходимости мы проведем оценку ситуации: если в течение трех месяцев без уважительной причины депутат пропустит более половины очередных заседаний думы, его полномочия могут быть аннулированы думой или министром умного управления и регионального развития", - пояснил мэр Риги.

Как сообщалось, Рижский городской суд Латгальского предместья решил изменить меру пресечения выехавшему в Белоруссию депутату Рижской думы, бывшему лидеру партии "Стабильности!" Росликову на арест.

