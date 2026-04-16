«Мы боимся говорить открыто»: письмо сотрудников Театра имени М. Чехова в СМИ (3)

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 09:58

Важно 3 комментариев

«Мы боимся говорить открыто»: обращение сотрудников Театра имени М. Чехова. Такое сообщение пришло в редакцию press.lv. Публикуем его полностью. Со своей стороны можем добавить - наш портал обращался с просьбой дать интервью о тревожной ситуации в театре к его директору Дане Бйорк, однако пресс-служба сообщила, что театр ограничится уже данным официальным ответом (наш портал так же публиковал его наряду с мнением режиссера Сергея Голомазова).

Обращение сотрудников театра к средствам массовой информации

Очень сложно не уйти в эмоции, когда речь идёт о месте, которому мы посвятили годы жизни.

Но молчать дальше — значит соглашаться с происходящим.

Сегодня мы хотим сказать вслух о ситуации в театре, которая вызывает серьёзную тревогу у части актёров и сотрудников.

Поводом для этого стало увольнение художественного руководителя Сергея Голомазова.

Мы не можем однозначно утверждать причины этого решения. Однако для части сотрудников складывается ощущение, что ему предшествовали длительные профессиональные разногласия с директором театра.

При этом ранее 40 сотрудников театра официально выразили свою поддержку Сергею Голомазову, подписав соответствующее обращение.

В публичных комментариях со стороны руководства создаётся впечатление, что несогласие с происходящим выражает ограниченное число сотрудников.
В то же время подписание обращения 40 сотрудниками свидетельствует о значительно более широкой реакции внутри труппы.

Это позволяет говорить о том, что данная ситуация не является позицией ограниченного круга лиц, а отражает более широкую профессиональную реакцию внутри театра.

После его ухода, по мнению ряда сотрудников, в театре исчезла фигура, способная выполнять роль независимого художественного баланса внутри системы управления.

Для многих это стало сигналом того, что система управления театром постепенно меняется таким образом, что пространство для профессионального диалога и альтернативного мнения становится всё более ограниченным.

Сегодня в театре сложилась ситуация, при которой один человек объединяет в своих руках сразу несколько ролей:

— административное руководство театром;
— влияние на формирование репертуара;
— активное участие в спектаклях как актриса;
— влияние на распределение занятости актёров;
— активное участие в публичном позиционировании театра и его коммуникации.

Формально подобные решения могут находиться в рамках полномочий руководителя.

Однако возникает вопрос:

где проходит граница между управлением театром и личным участием в художественном процессе?

Особенно в ситуации, когда человек, принимающий административные решения, одновременно активно участвует в репертуаре.

Мы не ставим под сомнение право руководителя участвовать в творческой жизни театра.
Однако при совмещении административных полномочий с личным участием в репертуаре у части сотрудников возникает ощущение потенциального конфликта интересов.

Также у ряда актёров возникает ощущение, что управленческие возможности театра могут использоваться в том числе в пользу личных творческих приоритетов, особенно в случаях, когда решения о постановках и распределении ролей принимаются без понятных механизмов обсуждения внутри коллектива.

Это вызывает вопросы о том, насколько существующая система управления обеспечивает равные профессиональные возможности для всех актёров труппы.

Мы также наблюдаем, как постепенно сокращается пространство для профессионального обсуждения. Всё чаще выражение несогласия воспринимается как риск, а не как часть нормального творческого процесса.

Попытки сотрудников, в том числе членов профсоюза, привлечь со своей стороны юриста или представителя Федерации профсоюзов (LKDAF) для участия в общих обсуждениях с руководством — с целью разъяснения правовых вопросов и фиксации хода обсуждений — на практике не реализуются.

Это важно для сотрудников, поскольку в ходе обсуждений руководство часто ссылается на нормы законодательства, и у сотрудников нет возможности оперативно получить независимое разъяснение этих вопросов.

Участие независимого юриста позволило бы обеспечить такую возможность, а также фиксировать содержание обсуждений.

Отдельную тревогу вызывает и положение иностранных специалистов, работающих в театре.
Для многих из них эта работа — не только сцена, но и вопрос стабильности их жизни в стране.

В такой ситуации неизбежно появляется осторожность, желание не рисковать и не вступать в открытые обсуждения.

Это влияет на атмосферу внутри театра и существенно усложняет профессиональный диалог.

И рядом с этим возникает другое — молчание.

Когда проще не вмешиваться.
Проще не замечать.
Проще сделать вид, что происходящее не касается лично тебя.

Но именно в этот момент подобные системы становятся неуязвимыми.

Молчание в подобных условиях не всегда означает согласие.

Сегодня мы обращаемся к средствам массовой информации.

Мы просим уважаемые редакции обратить внимание на происходящую ситуацию и осветить её в публичном пространстве.

Мы просим сохранить наши имена в тайне, так как опасаемся возможных последствий для нашей профессиональной деятельности.

При этом мы готовы предоставить журналистам дополнительную информацию и рассказать о происходящем более подробно при условии гарантии защиты источников и конфиденциальности.

Многие из нас пытались обсуждать возникающие проблемы внутри системы управления и искать решение в правовом поле.

Однако на данный момент мы считаем, что возможности внутреннего разрешения этих вопросов фактически исчерпаны.

Именно поэтому мы обращаемся к общественности и средствам массовой информации с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и дать ей публичную оценку, в том числе с точки зрения того, насколько существующая система управления соответствует задачам государственного театра и интересам его творческого коллектива.

Мы убеждены, что театр не может существовать без актёров.

И актёр в театре должен оставаться не просто формальной единицей в списке труппы, а полноценным участником творческого процесса, ради которого существует сцена.

Данное обращение поддержано действующими сотрудниками театра, а также рядом сотрудников, ранее работавших в театре.

Комментарии (3)
Главные новости

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины
Важно

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?
Важно

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?
Важно

В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии (3)

Важно 11:45

Важно 3 комментариев

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Читать
Загрузка

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка? (3)

Выбор редакции 11:32

Выбор редакции 3 комментариев

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Читать

Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать? (3)

Важно 11:31

Важно 3 комментариев

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Читать

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия (3)

Важно 11:27

Важно 3 комментариев

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Читать

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию (3)

Выбор редакции 11:26

Выбор редакции 3 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины (3)

Важно 11:23

Важно 3 комментариев

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Читать

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО) (3)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 3 комментариев

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

Читать