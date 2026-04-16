Херманису зашли с тыла: объявлен конкурс на пост директора его театра

Все эти годы на этой должности находится Гундега Палма, с которой мы вместе построили JRT во всех смыслах этого слова и которая формально является руководителем этого театра (поскольку я, как художественный руководитель, подчиняюсь ей, а не министерству). Хочу сообщить, что мы были неразлучной парой, под руководством которой JRT стал тем, чем он является, и в дальнейшем планируем работать вместе.

Моя политическая деятельность здесь ничего не меняет. В случае, если осенью я попаду в парламент, собираюсь совмещать это с работой в театре. В следующем сезоне, как обычно, я поставлю 2 новых спектакля. Если министр хочет от меня избавиться, то им нужно сменить директора — это единственный способ. Вот, пожалуй, и все, что я хотела сказать зрителям JRT".

Оказывается, действительно, 15 апреля Министерство культуры объявило открытый конкурс на замещение должности члена правления государственного общества с ограниченной ответственностью «Новый Рижский театр» (JRT). Заинтересованным лицам предлагается направлять заявки в МК до 8 мая текущего года.