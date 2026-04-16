Херманису зашли с тыла: объявлен конкурс на пост директора его театра

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 09:55

0 комментариев

«Мне нужно сказать одну важную вещь всем зрителям Нового Рижского театра (JRT): вчера Министерство культуры (министр Агнесе Лаце, партия «Прогрессивные») объявило конкурс на должность директора JRT, - написал главный режиссер театра Алвис Херманис в сети Х. 

Все эти годы на этой должности находится Гундега Палма, с которой мы вместе построили JRT во всех смыслах этого слова и которая формально является руководителем этого театра (поскольку я, как художественный руководитель, подчиняюсь ей, а не министерству). Хочу сообщить, что мы были неразлучной парой, под руководством которой JRT стал тем, чем он является, и в дальнейшем планируем работать вместе.

Моя политическая деятельность здесь ничего не меняет. В случае, если осенью я попаду в парламент, собираюсь совмещать это с работой в театре. В следующем сезоне, как обычно, я поставлю 2 новых спектакля. Если министр хочет от меня избавиться, то им нужно сменить директора — это единственный способ. Вот, пожалуй, и все, что я хотела сказать зрителям JRT".

Оказывается, действительно, 15 апреля Министерство культуры объявило открытый конкурс на замещение должности члена правления государственного общества с ограниченной ответственностью «Новый Рижский театр» (JRT). Заинтересованным лицам предлагается направлять заявки в МК до 8 мая текущего года.

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии
«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины
«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?
Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Читать
Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Читать

Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать?

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Читать

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Читать

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Читать

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

Читать